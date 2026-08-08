Siete meses después de su lanzamiento oficial en YouTube, el videoclip "Unidad y movimiento" de Maldita Vecindad buscará obtener el premio del público durante la primera edición de Caostica MX, donde se verán producciones underground, bizarras y de humor negro.

El festival ya tiene una añeja historia en Bilbao, España, donde acaba de festejar 24 ediciones, pero será la primera vez que se efectúe en México, en esta ocasión la capital nacional, del 25 al 28 de agosto.

"Unidad y movimiento", que habla sobre la importancia de los ancestros y de la tierra, filmado en los canales de Xochimilco y muestra personajes alusivos a la cultura prehispánica.

Es, junto con otro videoclip de la banda punk rock mexicana Carrion Kids y uno más de Fakir & Los Psíquicos, los representantes nacionales en la competencia, conformada en total por 55 producciones procedentes de varios países.

“De los 55 trabajos en competencia hay siete vascos, siete latinos y cuatro mexicanos, uno el corto "Abre las piernas" y tres videoclips”, comenta Xabi Uria, director de Caostica MX.

El festival inició hace más de dos décadas en Bilbao, pero hace poco más de una comenzó a tener un intercambio con FICUNAM al que trajeron los mejores cortos del certamen.

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Pero como los cortos eran underground y bizarros se exploró una colaboración con Macabro, festival de cine de género, en donde se han llegado a presentar los mejores cortos de Caostica y viceversa.

“Pero el público pedía más y el año pasado nos hicieron festival calificador para los Premios Goya (máximo galardones fílmicos de España) y pensamos que cada vez hay más importancia en las relaciones con el cine de Iberoamerica y por qué no hacer algo en México”, cuenta Xabi.

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“Entonces hay cortos de varios países, se recibieron 800 trabajos y el comité de selección sólo escogió 55. Para que se den una idea de lo que se verá es por ejemplo algo que ya tuvimos, que fue el corto de Humberto Busto, "Julkita" (2017) que es sobre una heroína de la mestruación y que ganó”, detalla.

Caostica, que tendrá 13 premiados en distintas secciones como Mejor Obra LATAM y Obra Vasca de Latinoamérica, tendrá como sede a Cine Tonalá, con funciones a costo de boleto, así como el Jardín Juárez y donde habrá un concierto de los Carrion Kinds y el Centro Cultural de España, ambas con entrada gratuita.

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