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Todos está listo para que las Chivas disputen su segundo en la Leagues Cup 2026.
Luego de sólo sumar un punto en su presentación, al empatar (1-1) en el tiempo, pero perder (5-4) en la tanda de penaltis con Los Angeles FC, el Rebaño tiene la obligación de ganar.
El equipo de Gabriel Milito se enfrenta esta noche al FC Dallas en el PayPal Park de San José, con la necesidad de ganar para no quedar eliminado del certamen.
La escuadra rojiblanca está urgida de sumar de a tres para todavía tener esperanzas de superar la fase de liga y clasificar a los cuartos de final.
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Sin embargo, las Chivas no atraviesan por su mejor momento, ya qeu sólo han obtenido una victoria en sus primeros cuatros partidos de la Temporada 2026-27.
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En dichos duelos, ha recibido cuatro anotaciones y únicamente ha podido marcar tres.
Aunque, ni la falta de resultados ni de efectividad afectan al interior del vestuario rojiblanco porque están conscientes de que los goles llegarán tarde o temprano.
En el Rebaño, priorizan el estilo de juego y que el equipo genere muchas oportunidades para marcar.
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No obstante, también entienden que tienen la responsabilidad de derrotar a su rival de la Major League Soccer (MLS) para tener posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Por su parte, el conjunto texano comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup, al derrotar (2-0) al Querétaro.
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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Chivas vs FC Dallas
Universal Deportes 05:42 PM
Leagues Cup 2026: Chivas vs FC Dallas – Jornada 2
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