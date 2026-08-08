Leagues Cup 2026: Chivas vs FC Dallas – Jornada 2

Todos está listo para que las Chivas disputen su segundo en la Leagues Cup 2026.

Luego de sólo sumar un punto en su presentación, al empatar (1-1) en el tiempo, pero perder (5-4) en la tanda de penaltis con Los Angeles FC, el Rebaño tiene la obligación de ganar.

El equipo de Gabriel Milito se enfrenta esta noche al FC Dallas en el PayPal Park de San José, con la necesidad de ganar para no quedar eliminado del certamen.

La escuadra rojiblanca está urgida de sumar de a tres para todavía tener esperanzas de superar la fase de liga y clasificar a los cuartos de final.

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Sin embargo, las Chivas no atraviesan por su mejor momento, ya qeu sólo han obtenido una victoria en sus primeros cuatros partidos de la Temporada 2026-27.

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En dichos duelos, ha recibido cuatro anotaciones y únicamente ha podido marcar tres.

Aunque, ni la falta de resultados ni de efectividad afectan al interior del vestuario rojiblanco porque están conscientes de que los goles llegarán tarde o temprano.

En el Rebaño, priorizan el estilo de juego y que el equipo genere muchas oportunidades para marcar.

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No obstante, también entienden que tienen la responsabilidad de derrotar a su rival de la Major League Soccer (MLS) para tener posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Por su parte, el conjunto texano comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup, al derrotar (2-0) al Querétaro.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Chivas vs FC Dallas





Termina el partido en San José. pic.twitter.com/PGmdW8GK7q — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026









Logan Farrington, that's just pure class. pic.twitter.com/YeVx7VUXF8 — FC Dallas (@FCDallas) August 9, 2026





WHO LET THE DAWGS OUT ⁉️ pic.twitter.com/CUUK8Q7JBQ — FC Dallas (@FCDallas) August 9, 2026





59' ¡OTRA VEZ AVISA EL GUADALAJARA! 👊@richydezma controla dentro del área y dispara a primer poste. El portero texano rechaza con las dos manos hacia un costado de su arco. — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026





49' ¡SE SALVA DALLAS! 😨



Disparo de @AngelbsepuAngel que es desviado por el arquero texano y posteriormente complementado por la defensa que manda a tiro de esquina.



¡SIGAMOS INSISTIENDO, REBAÑO! 🐐 — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026





Sirios with the quick reflexes 🧤 pic.twitter.com/39NvSmP2SO — FC Dallas (@FCDallas) August 9, 2026

¡YA SE JUEGAAAAAA LA SEGUNDA MITAD EN SAN JOSÉ!



¡VAMOS POR EL TRIUNFO, ROJIBLANCOOOOS! 🐐 pic.twitter.com/I5gv4r8Rgp — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

Locked into a battle. pic.twitter.com/msO33MNMSr — FC Dallas (@FCDallas) August 9, 2026

43' ¡QUÉ CERCAAAAA! 😫



Gran jugada colectiva del Rebaño que termina con un remate de Gómez dentro del área, pero el balón se va apenas por un costado de la portería. — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

38' ¡GOVEA! 👊



Nuestro centrocampista prueba de larga distancia con un disparo potente. Sin embargo, el disparo se va por encima del arco texano. — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

35' ¡BIEEEEEN, CAPITÁN! 🔥



Gran barrida de Luis Romo en el corazón de nuestra área para cortar un centro peligroso del rival. — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

23' ¡AVISOOOOO DEL GUADALAJARA! 🔥



Remate de @AngelbsepuAngel que se va apenas por un costado del arco rival.



¡DALE, CHIVAAAAAS! 🐐 — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

21' ¡CAMPILLOOOOO! 👏🛡️



Gran barrida de nuestro central para rechazar el disparo rival dentro del área. — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

🇲🇨 ¡ARRANCAAAAAA EL PARTIDO EN SAN JOSÉ! 🇲🇨



¡CONTIGO HASTA EL FINAL, REBAÑO! 🐐



📺 Apóyanos EN VIVO por la señal de @AppleTV 👉 https://t.co/1zmnr92PVQ pic.twitter.com/nCf2TTVOeq — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

🇫🇷 ¡Esta es la alineación del Deportivo Guadalajara para su segundo compromiso en la @LeaguesCup! 🇫🇷



¡VAMOS POR EL TRIUNFO, REBAÑO! 🐐 pic.twitter.com/ZSVH9jr47t — CHIVAS (@Chivas) August 9, 2026

The stage isn't lost on us. pic.twitter.com/uAsuB8M2u6 — FC Dallas (@FCDallas) August 8, 2026

🐐 Listos para la cita de esta noche 🔴⚪️ pic.twitter.com/cTJUljxBDa — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2026