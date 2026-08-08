Nación | 08-08-26 | 14:54 |

El embajador de en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por las medidas de seguridad brindadas a inspectores de en Michoacán, después de suspender actividades de forma temporal ante una "amenaza" a personal estadounidense.

A través de redes sociales, el diplomático indicó que el negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para ambos países. Por lo que afirmó que aprecia el liderazgo de la mandataria federal y “los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch, la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Aprecio el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, y los compromisos de seguridad acordados con el Secretario @OHarfuch, @Defensamx1, la Secretaria @columbalopezg y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata por fases de las actividades del Gobierno de Estados Unidos”, comentó.

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Al publicar una fotografía con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Johnson indicó que bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Sheinbaum, “nuestra cooperación sigue entregando resultados”.

EU reanuda actividades en Michoacán de forma parcial

El pasado sábado, el gobierno estadounidense reanudó parcialmente sus actividades en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro (Michoacán), como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con el país.

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Señaló que como parte de un proceso continuo y gradual con la finalidad de generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades, continuarán las labores.

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dft

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