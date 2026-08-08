La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Guardia Nacional, Defensa, Secretaría de Marina, sostuvieron una reunión para dar seguimiento a las labores de remediación que se realizan en la calle Añil, en la alcaldía Iztacalco.

Dichos trabajos se realizan tras la detección de una presunta toma de huachicol de combustible, que afectó a vecinos de la colonia Granjas México desde hace más de una semana. Sobre la calle Añil se han realizado excavaciones en cinco de los ocho puntos programados para localizar la zona afectada y verificar que el ducto se encuentre completamente hermético.

Asimismo, se llevaron a cabo labores para controlar y sellar el ducto dañado, con el propósito de mitigar la fuga de combustible. Protección Civil y Pemex también realizaron un pozo indio a cuatro metros de profundidad para succionar la contaminación detectada y posteriormente retirar el combustible recuperado.

La SGIRPC se contempla la construcción de cinco pozos adicionales que permitirán monitorear la zona. Foto: Especial

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Como siguiente etapa, adelantó la SGIRPC, se contempla la construcción de cinco pozos adicionales que permitirán monitorear la zona y facilitar la localización de una posible fractura, acto vandálico o perforación del ducto.

Mantienen monitoreo de explosividad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también señaló que diariamente se realizan monitoreos de explosividad con el objetivo de descartar condiciones de riesgo en la zona.

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Además, se llevará a cabo un lavado constante con jabón en el sistema de alcantarillado para retirar cualquier contaminante que pudiera permanecer en el drenaje. La SGIRPC recalcó que actualmente no existe riesgo para la población.

Personal de la SGIRPC, Pemex, Segiagua, Guardia Nacional, Defensa y la Secretaría de Marina sostuvieron una reunión para dar seguimiento a las labores de remediación en la calle Añil. Foto: Especial

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“La toma se pudo detectar antes”: vecinos de Añil

EL UNIVERSAL publicó este viernes que en la calle Añil aún se puede percatar el olor a combustible, pese a que, el 31 de julio, personal de logística de Pemex realizó labores de medición de flujo en los ductos para determinar la presión del combustible, con las que identificaron los presuntos actos vandálicos.

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Un vecino con más de 30 años viviendo en la colonia Granjas México -que omitió su nombre– aseguró que la presunta toma de huachicol de combustible localizada sobre la calle Añil pudo detectarse mucho antes, ya que el olor de la gasolina salía de las coladeras e incluso de las tazas de baño de sus viviendas.

“Los vecinos la detectaron desde hace dos meses (fuga de combustible) porque empezaba a oler a gasolina (…) la taza del baño olía a combustible, se filtra por la tubería. Antes, cuando había un derrame, llegaban rápido (trabajadores de Pemex) con espuma y productos químicos para bajar los gases. Ahora ya no es igual”, comentó.

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El vecino de Añil agregó que considera poco probable que personas ajenas puedan localizar con facilidad los ductos de combustible, pues expuso que –presuntamente– ex trabajadores de Pemex son los que informan a terceros sobre los ductos en los que pueden extraer combustible.

“Aquí los vecinos siempre hemos dicho que quien hace estas tomas sabe dónde está el ducto y cómo trabajar sin provocar una explosión, por los gases. No cualquiera conoce esa infraestructura (…) las tomas así, la gente que trabajó ahí sabe dónde está, sabe cómo cortar y evita los gases”, señaló.

vr