Esta tarde se registró una movilización de cuerpos de emergencia, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y elementos del Ejército Mexicano sobre la avenida Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, tras el reporte de un intenso olor a hidrocarburo.

En el lugar, personal de Pemex, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y técnicos especializados realizaron inspecciones en un registro ubicado sobre la avenida Añil para verificar si existe una fuga de combustible.

Movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de un intenso olor a hidrocarburo. Foto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que, además de los trabajos de limpieza, se realizaron mediciones en distintos puntos para determinar el origen del olor a hidrocarburo y descartar que exista una fuga.

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De manera paralela, personal Táctico Operativo trabajó en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Bomberos, Pemex y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Iztacalco para efectuar labores de mantenimiento y desazolve del drenaje.

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