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Esta tarde se registró una movilización de cuerpos de emergencia, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y elementos del Ejército Mexicano sobre la avenida Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, tras el reporte de un intenso olor a hidrocarburo.
En el lugar, personal de Pemex, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y técnicos especializados realizaron inspecciones en un registro ubicado sobre la avenida Añil para verificar si existe una fuga de combustible.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que, además de los trabajos de limpieza, se realizaron mediciones en distintos puntos para determinar el origen del olor a hidrocarburo y descartar que exista una fuga.
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De manera paralela, personal Táctico Operativo trabajó en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Bomberos, Pemex y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Iztacalco para efectuar labores de mantenimiento y desazolve del drenaje.
Dictan prisión preventiva a Virginia y Diana, acusadas de presunto despojo en la colonia Del Valle; están en el penal de Santa Martha Acatitla
vr/cr
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