La temporada de lluvias en México suele intensificarse a partir del mes de junio, trayendo consigo constantes tormentas eléctricas que afectan a diversas entidades de la República. Ante este panorama meteorológico, especialistas en gestión de riesgos y salud pública alertan sobre prácticas cotidianas en el hogar (como lavarse las manos, ducharse o lavar los utensilios de cocina durante una precipitación fuerte) que podrían poner en riesgo la integridad física de las personas debido a las descargas atmosféricas.

VIDEO: cámaras captan fuerte caída de rayo en la capital este viernes 19 de junio; lo perciben algunos sismógrafos de la zona. Foto: X @CesarCabrer4742

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Riesgos en el hogar durante tormentas eléctricas y tuberías de agua

Las lluvias y tormentas eléctricas forman parte de la dinámica meteorológica en diversas regiones del país. Aunque el hogar suele considerarse un espacio seguro frente a los fenómenos climáticos, ciertas prácticas domésticas comunes incrementan el peligro de sufrir accidentes por descargas eléctricas.

De acuerdo con el sitio especializado en salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los rayos pueden desplazarse mediante las tuberías de las viviendas. Por esta razón, la institución especialista aconseja evitar cualquier contacto con el agua corriente durante una tormenta eléctrica, lo que incluye abstenerse de ducharse, bañarse, lavar platos o lavarse las manos.

De igual forma, el organismo precisa que los riesgos se presentan en diversos puntos del hogar bajo las siguientes consideraciones sintetizadas punto por punto:

Materiales de tubería : según los CDC, aunque el riesgo disminuye con tuberías de plástico en comparación con las de metal, se recomienda evitar todo contacto con el agua y la grifería mientras persista la tormenta.

: según los CDC, aunque el riesgo con tuberías de plástico en comparación con las de metal, se recomienda evitar todo contacto con el agua y la grifería mientras persista la tormenta. Equipos electrónicos: de acuerdo con recomendaciones del organismo de salud pública, se debe evitar el uso de aparatos conectados a tomas de corriente (como computadoras u otros dispositivos electrodomésticos), así como teléfonos con cable.

de acuerdo con recomendaciones del organismo de salud pública, se debe evitar el uso de aparatos conectados a tomas de corriente (como computadoras u otros dispositivos electrodomésticos), así como teléfonos con cable. Uso de telefonía móvil: según la agencia de salud, los teléfonos celulares e inalámbricos son seguros de operar, siempre y cuando no se encuentren conectados a la corriente eléctrica mediante su cargador.

según la agencia de salud, los teléfonos celulares e inalámbricos son seguros de operar, siempre y cuando no se encuentren a la corriente eléctrica mediante su cargador. Estructuras de concreto: de acuerdo con las guías de protección institucional, se sugiere no apoyarse ni acostarse sobre suelos o paredes de concreto, además de mantenerse alejado de puertas, ventanas, porches y balcones.

"Es mejor evitar todo tipo de agua durante una tormenta eléctrica. No te duches, ni te bañes, ni laves los platos, ni te laves las manos", señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

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(FOTO: Especial)

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Comportamiento de los rayos y pautas de seguridad en exteriores e interiores

La magnitud de una descarga atmosférica alcanza niveles extremos de energía. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), un rayo calienta el aire circundante hasta los 27 mil 760 grados Celsius (una temperatura cinco veces mayor que la superficie del Sol), lo que genera una rápida expansión y contracción del aire que se percibe auditivamente como un trueno.

Para calcular la proximidad de la tormenta, el servicio meteorológico especializado indica contar los segundos transcurridos entre el destello del rayo y el trueno, dividiendo la cifra entre cinco para obtener la distancia en millas (donde 15 segundos equivalen a casi cinco kilómetros).

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Ante la presencia de tormentas en espacios abiertos, la agencia gubernamental de salud y portales de prevención sugieren las siguientes pautas de seguridad sintetizadas punto por punto:

Buscar refugio inmediato: según los CDC, ningún espacio al aire libre es seguro durante una tormenta, por lo que es prioritario ingresar a un inmueble o vehículo cerrado.

según los CDC, ningún espacio al aire libre es seguro durante una tormenta, por lo que es prioritario ingresar a un inmueble o vehículo cerrado. Evitar recostarse en el suelo: de acuerdo con el organismo especializado, no se debe permanecer tendido sobre la tierra, ya que las corrientes eléctricas viajan por la superficie y resultan mortales a más de 30 metros de distancia.

de acuerdo con el organismo especializado, no se debe permanecer tendido sobre la tierra, ya que las corrientes eléctricas viajan por la superficie y resultan mortales a más de 30 metros de distancia. Postura de último recurso: según las guías de emergencia, si no existen refugios cercanos, se aconseja agacharse en posición de bola (juntando los pies, poniéndose en cuclillas, metiendo la cabeza entre las rodillas y cubriendo los oídos) para reducir el área de contacto.

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