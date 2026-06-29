Las precipitaciones pluviales mantienen bajo alerta a gran parte de la República Mexicana debido a una intensificación notable en los acumulados de agua.

El territorio nacional enfrenta de manera simultánea la entrada de humedad procedente de ambos océanos, lo que genera condiciones de inestabilidad atmosférica persistente, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento que alteran las actividades cotidianas de la población.

Las autoridades de protección civil y los sistemas de monitoreo ambiental vigilan de cerca la evolución de las zonas de baja presión, puesto que el reblandecimiento de la tierra incrementa de forma significativa el peligro en áreas vulnerables.

Lluvia, acompañada de ráfagas de aire en el centro de la Ciudad de México. Foto: Valente Rosas

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¿Hasta cuándo terminarán las precipitaciones en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada oficial de ciclones tropicales y lluvias en el país inició a mediados de mayo y está programada para concluir formalmente hasta el próximo 30 de noviembre.

Este periodo abarca tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico, lo que significa que los sistemas nubosos continuarán afectando el territorio nacional durante varios meses, alcanzando sus picos de mayor intensidad entre los meses de agosto y septiembre.

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La severidad de los temporales registrados se encuentra directamente vinculada con la variabilidad climática global. Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la transición hacia el fenómeno de "La Niña" propicia condiciones atmosféricas que resultan en tormentas mucho más intensas de lo habitual en diversas regiones del país.

Los académicos universitarios advierten que el incremento en las temperaturas de los océanos funciona como un combustible adicional para las nubes, generando aguaceros torrenciales que superan las medias históricas de captación de agua.

¿Se espera que la temporada de lluvias tome un descanso la segunda mitad de julio? Entérate aquí. Foto: SMN

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Medidas preventivas frente al riesgo de inundaciones urbanas

El impacto de las tormentas constantes se resiente de manera inmediata en las grandes concentraciones urbanas, donde la saturación de los suelos representa una amenaza constante. Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones prioritarias para mitigar los riesgos de encharcamientos severos.

Las autoridades gubernamentales enfatizan la importancia de mantener las calles libres de basura, ya que la acumulación de desechos sólidos es la causa principal del taponamiento del 60% de los sistemas de drenaje y alcantarillado durante las tormentas.

Asimismo, los organismos de protección civil instan a la población a implementar acciones directas en el hogar, tales como impermeabilizar techos, limpiar de forma periódica las bajadas de agua pluvial y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por las corrientes en las vialidades.

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Para las comunidades ubicadas en zonas de laderas u lomas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda vigilar de manera permanente cualquier indicio de inestabilidad en los terrenos, como grietas o inclinación de árboles, con la finalidad de realizar evacuaciones oportunas y salvaguardar la integridad de las familias.

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