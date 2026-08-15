El complejo calendario del Atlante en su regreso a la Liga MX ahora le pone en su camino al Toluca, equipo que es de los más sólidos dentro del futbol mexicano en los años recientes y que, claro, representa un gran reto para ellos.

Los Potros de Hierro llegan recién desempacados de la Leagues Cup, torneo en el que el balance fue un tanto negativo para ellos, con una victoria y dos derrotas.

Sin embargo, el panorama en el torneo Apertura 2026 luce distinto. Los azulgrana viven un gran momento en esta competencia, en la que suman un empate frente al América y una estupenda victoria sobre Cruz Azul, un triunfo que rompió quinielas.

En los seis partidos que han jugado entre Liga MX y Leagues Cup, los Potros de Miguel Herrera suman siete anotaciones a su favor, con 11 goles en contra y una marca de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Con cuatro unidades, los atlantistas se encuentran en la zona de los primeros ocho lugares, por lo que sueñan con que, en su regreso a Primera División, se metan a la Liguilla.

Por su parte, el Toluca llega al Estadio Banorte como uno de los cuatro clubes que clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup, lo que eleva la moral del cuadro dirigido por Antonio Mohamed.

[Publicidad]

Los choriceros viven un presente un tanto irregular, pero a la vez no tan preocupante. A diferencia del Atlante, los mexiquenses llevan siete juegos disputados, en los que registran cuatro victorias y tres derrotas, incluyendo la caída frente a Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

En su último duelo de Liga MX, el cuadro escarlata se impuso 3-1 al Necaxa para seguir dentro de la pelea de los primeros tres lugares de la clasificación, pero ahora que podrá enfocarse en el torneo local, de momento, luce como un equipo fuerte.

La defensiva del Atlante tendrá una dura tarea ante el ataque choricero, que suma 13 goles a su favor en siete duelos y solamente ha permitido seis.

[Publicidad]

Hoy, Miguel Herrera y sus dirigidos quieren seguir demostrando que su arranque de torneo no es ninguna coincidencia, sino fruto del trabajo, y claro que buscarán la sorpresa contra el Toluca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.