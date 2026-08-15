Después de subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Yareli Acevedo no se dio demasiado tiempo para celebrar.

La ciclista regresó al país, tomó un breve descanso físico y mental y volvió a poner la mirada en el siguiente gran objetivo: Los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según la atleta tricolor, no ir a la edición pasada de París 2024 le “cambió el chip” en su carrera, y despertó su gen competitivo.

La pedalista mexicana ganó cuatro preseas en los JCC. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

La campeona mundial de ciclismo de pista sabe que el camino hacia la justa olímpica apenas comienza. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Acevedo explicó que el Campeonato Mundial de Pista de Shanghai, será uno de los primeros grandes compromisos.

“En dos meses es el Campeonato Mundial de Pista en China. Empieza nuestro ciclo olímpico. Se reparten los primeros puntos y se clasifica por el ranking olímpico”, dijo.

La ciclista tiene claro que cada competencia será importante. Después vienen los Juegos Panamericanos, que servirán para sumar puntos, adquirir experiencia y mantenerse en la pelea por una plaza olímpica.

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“Vamos a hacer este Campeonato Mundial lo mejor que se pueda, dando lo mejor por el país. Y ojalá que sean muchos los puntos que sume y posicionarme alto en el ranking”, señaló Acevedo.

Esto porque, a diferencia de otros deportes, su disciplina tiene un proceso de clasificación particular. El boleto a los Olímpicos no se define con demasiada anticipación: “Incluso en 2028 seguiremos buscando el boleto, porque se clasifica hasta tres meses antes. Es más complicado en el ciclismo”.

Sin embargo, asegura que no parará, sino hasta lograrlo: “Mi sueño más grande es llegar a Los Ángeles. Creo que todos los días me levanto a entrenar sabiendo que estoy trabajo por ese objetivo”.

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