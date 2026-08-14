Andrés Manuel “Andy” López Beltrán llamó a organizarse ante una “embestida a la soberanía nacional”, después de que informó que le cancelaron su visa estadounidense.

A través de sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las muestras de solidaridad después del retiro de su visa y por la carta que envió al mandatario estadounidense Donald Trump en la que cuestionó si estaba enterado de la acción.

“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, expresó.

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“Andy” López indicó también que retomaría sus giras por el sector distrito de Tabasco.

“Agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto ante lo ocurrido el día de ayer”, declaró al señalar que seguirá caminando “con la frente en alto y el corazón del pueblo”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya tensión con el gobierno de Estados Unidos, luego de que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán anunció que le retiraron su visa estadounidense y cuestionara al mandatario Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a escribir lo que decida.

“Esta respuesta que él le dio al gobierno de Estados Unidos. ¿No cree que esto pueda generar más tensión también?”, se le preguntó.

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“No lo creo. Él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas. Entonces, él tiene el derecho de escribir lo que él decida”, respondió.

Acusó que la cancelación de visas a personas mexicanas y funcionarios lo ha usado la derecha mexicana como “un asunto para ellos, porque tienen una visión de que Estados Unidos nos debe gobernar”.

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bmc