Una pareja duranguense se encuentra entre las personas desaparecidas tras el sismo en Pereira, Colombia, por lo que familiares han pedido ayuda a través de redes sociales.

Se trata de Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloisa Flores Reyes, 42 años, quienes hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos, luego del terremoto de 7.4 que azotó Colombia el lunes pasado.

Un hermano, Germán Zapata Verdier, escribió en Facebook que siguen esperando noticias, pero que al momento no hay actualizaciones. “La fe y la esperanza se mantienen firmes”, escribió.

“Gracias a todos los que se han preguntado por la situación de mi hermano. Al momento no tenemos información relevante; las autoridades de Colombia y la embajada de México en Colombia nos están apoyando”, comentó en otra publicación.

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Adriana Mireles expresó también en redes sociales que la familia vive momentos de mucha angustia y desesperación, “esperando poder encontrarlos y tener noticias de ellos”.

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Las familias tanto de Mario Alberto como de Brenda Eloísa solicitaron apoyo a través de una colecta para poder viajar a Pereira y realizar las búsquedas necesarias.

“Lo que me importa es ir allá para saber de mi hermana. De alguna manera tengo que traerla de regreso y tengo la esperanza de que sea con vida”, escribió Alessa Reyes en Facebook.

Posteriormente, la hermana publicó un mensaje en el que informó que tenía ya los vuelos comprados, pero pidió apoyo para los gastos que se pudieran presentar. Informó que viajaría con dos de los hijos de Mario Alberto.

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“Jamás imaginé estar en esta situación; cuando yo miraba personas desaparecidas, decía qué martirio vivir esa situación, y hoy que la vivo, desgraciadamente ellos tan lejos, se siente peor porque no podemos hacer muchas cosas desde aquí”, comentó la hermana Alessa Reyes.

La Embajada de México en Colombia informó que recibió información sobre la pareja que se encontraba en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas. La representación aseguró que mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación.

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“Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana. Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada”, informó la embajada.

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JACL