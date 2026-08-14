Un sismo de magnitud 5. 2 sacudió el sur de España en la madrugada de este sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se trató de un temblor moderado con epicentro un kilómetro al suroeste de Otura, en las proximidades de la ciudad de Granada, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Conforme los sismólogos revisen la información disponible,podrían modificar la magnitud reportada del sismo. La información recopilada adicionalmente sobre el temblor podría provocar que los científicos del USGS actualicen el mapa de la severidad del movimiento.

A partir del movimiento tectónico, varios habitantes de Granada registraron las consecuencias del temblor: en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pueden ver autos destrozados por el derrumbamiento de la mampostería de diferentes hogares. Además, en otro de los videos muestran como la señalización de la vía pública se movía.

De momento, el temblor provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se registraron diversos daños materiales, informó el medio español El Mundo.

Según los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en términos relativos se trató de un movimiento de tierra significativo que, por su intensidad, pudo haberse sentido en Las Gabias y Churriana de la Vega. Aunque es poco probable significativos daños materiales. Sus efectos también podrían haber llegado, en mayor o menor medida, a regiones cercanas como Málaga, Motril o Almuñécar.

Para graficar los momentos de angustia que se vivieron en la localidad española, el medio local Granada Hoy señaló que miles de personas que se desvelaron decidieron salir a la calle por temor a nuevas réplicas.

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Además, el diario granadino indicó que para hallar un sismo de magnitud similar habría que retroceder al ocurrido en Armilla el pasado 26 de julio, con una intensidad de 3.6, seguido de dos réplicas, aunque de menor intensidad, en Alhendín y en la propia Armilla.

Granada fue la provincia en la que más municipios sintieron el terremoto, ascendiendo a 191. En segundo lugar quedó Málaga, donde vecinos de hasta 66 localidades diferentes, tanto de la costa oriental y occidental como del interior, percibieron que la tierra se movía.

El temblor de este sábado fue el quinto en las últimas 24 horas que se registró en la provincia de Granada, según las estadísticas del IGN.

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A partir del evento, Granada se consolida como una de las provincias de España con más riesgo sísmico, provocando un estado de constante alerta en su población.

Más temprano, un terremoto de magnitud 3,7 y con epicentro en la localidad de La Zubia se había dejado sentir ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el Área Metropolitana.

Otro de los video que más se difundió en las últimas horas lo tuvo como protagonista a Francisco de Borja. El streamer, popularmente conocido como Sasel, estaba transmitiendo en vivo cuando empezaron los movimientos de la tierra. Mirando a la cámara y mientras se escucha cómo de fondo se caen varios artículos de su hogar, el creador repite: “Terremoto: terremoto. Y todavía dura”.

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Una vez que el sismo mengua, Sasel se gira y pregunta en voz alta: “¿Están bien?“. Al oír que su familia no sufrió daños, el streamer se quita los auriculares, exhala el aire y se agarra la cabeza.

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