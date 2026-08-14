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La intensa tormenta registrada este viernes provocó afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellas un apagón en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, además de encharcamientos en Azcapotzalco e Iztapalapa.
En la colonia Del Valle, vecinos reportaron un fuerte estruendo luego de que, presuntamente, un rayo impactó un poste de luz ubicado en el cruce de Matías Romero y Pestalozzi, lo que habría generado un cortocircuito en un transformador y la interrupción del suministro eléctrico.
Elementos de la policía, bomberos de la Ciudad de México y personal de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al sitio para atender la emergencia y trabajar en el restablecimiento del servicio. No se reportaron personas lesionadas.
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En Azcapotzalco, las lluvias ocasionaron un encharcamiento en el cruce de Herreros y Cultura Náhuatl, colonia El Rosario, donde se acumuló agua en aproximadamente 200 metros de longitud, con un tirante de hasta 20 centímetros.
Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó trabajos para abatir los niveles de agua, además de retirar basura que obstruía el sistema de drenaje. El nivel descendió paulatinamente.
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Mientras tanto, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, los cuerpos de emergencia atendieron otro encharcamiento y realizaron labores para desalojar el agua pluvial acumulada en un tramo de aproximadamente 100 metros.
Las autoridades mantienen labores de atención ante las afectaciones generadas por la lluvia en diferentes zonas de la capital.
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