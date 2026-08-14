Investigadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) viajaron esta semana por primera vez a las instalaciones de Taylor Farms, que el gobierno de EU vinculó con un brote de ciclosporiasis, en México, para comenzar a inspeccionar la zona, reportó el medio The Washington Post.

El medio cita a Donald Prater, subcomisionado interino de la FDA para la alimentación, quien confirmó que los inspectores se encontraban en las instalaciones de procesamiento y que planean estar en los campos próximamente.

El Post recuerda que "si bien las autoridades mexicanas y la empresa han realizado sus propias pruebas en la granja, algunos expertos en seguridad alimentaria temen que las condiciones que pudieron haber contribuido a la contaminación hayan desaparecido, lo que complica las investigaciones. La empresa declaró que suspendió toda la producción en esa planta el 18 de julio".

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De acuerdo con Prater, la lechuga que enfermó a las personas probablemente se cultivó y se contaminó semanas antes de que se detectara cualquier enfermedad, y agregó que el largo periodo de incubación del parásito contribuye a esa demora.

Según explicó, la FDA intentó reconstruir las condiciones que existían cuando se cultivaba y cosechaba la lechuga antes de enviar investigadores al terreno. Esto incluye recopilar información para rastrear el producto hasta su origen, examinar los patrones climáticos históricos y, cada vez más, las imágenes satelitales, así como obtener suministros para las pruebas y espacio de laboratorio.

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“Si uno se lanza a realizar una investigación sin contar con esta información, sin saber dónde se cultivaron realmente los productos, entonces podría no utilizar sus recursos con la misma eficacia”, afirmó Prater.

Añadió que el agua utilizada en la agricultura es históricamente una fuente potencial de contaminación por Cyclospora y que la FDA está "analizando cuidadosamente los datos disponibles para poder comprender qué pudo haber sucedido".

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Según el gobierno mexicano, del 18 al 20 de julio, funcionarios mexicanos realizaron una inspección sanitaria y una visita a la planta procesadora de Taylor Farms. Las muestras de lechuga y agua recolectadas dieron negativo para el parásito y otros contaminantes, y la evaluación del estado de salud de los trabajadores no reveló ningún problema.

Prater añadió que el parásito es "sumamente difícil de detectar en grandes volúmenes de muestras o de producto". Agregó que la cantidad de muestras "necesarias para tener certeza de localizar un patógeno con esa prevalencia es realmente significativa. Es posible analizar muchas muestras de producto contaminado y aun así no encontrarlo".

También afirmó que la contaminación puede distribuirse de forma desigual en un lote grande de alimentos, por lo que una muestra tomada de una porción puede dar negativo incluso cuando la contaminación está presente en otras partes.

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Taylor Fresh Foods no respondió a una solicitud de comentarios sobre las inspecciones realizadas por las autoridades mexicanas o la FDA.

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