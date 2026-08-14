La salida de Valeria Marín de Televisa no fue la única baja que registró TUDN esta semana.

Tras 12 años en la empresa, otro de sus comentaristas anunció a través de redes sociales el fin de su etapa en la televisora.

En un año marcado por constantes movimientos en los medios de comunicación deportivos, con varias figuras cambiando de empresa, fue Juan Carlos Díaz Murrieta quien confirmó su despedida de la compañía.

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"Tras 12 años en los que mis sueños se hicieron realidad, mi etapa en TUDN y Televisa llegó a su capítulo final. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí e impulsaron mi carrera; a quienes me ayudaron a cumplir mis metas y sueños. Gracias, de todo corazón. Los amo", escribió en sus redes sociales.

Tras 12 años en los que mis sueños se hicieron realidad, mi etapa en @TUDNMEX y Televisa llegó a su capítulo final.



Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí e impulsaron mi carrera. A quienes me llevaron a cumplir mis metas y sueños.



Gracias, de todo corazón. Los amo. pic.twitter.com/k40s6l36xe — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) August 14, 2026

Díaz Murrieta se consolidó como uno de los reporteros más destacados a nivel de cancha dentro de la cobertura deportiva de TUDN.

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Además de su labor informativa, también participó en transmisiones como narrador para el mercado de Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Tras hacer pública su salida, el periodista recibió numerosas muestras de cariño por parte de compañeros y colegas de la industria, quienes destacaron su profesionalismo y le desearon éxito en los proyectos que emprenda en esta nueva etapa de su carrera.