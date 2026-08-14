El regreso del Apertura 2026 tendrá un ingrediente especial en el Estadio Banorte.

Este sábado 15 de agosto, Atlante recibirá al Toluca en el arranque de la Jornada 4 y los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo musical durante el descanso.

Los Potros de Hierro disputarán su segundo partido en condición de local en el naciente torneo del futbol mexicano.

El equipo de Miguel Herrera buscará su segundo triunfo en el certamen, luego de vencer (2-3) al Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula, y llegar a siete unidades, gracias al empate (1-1) que obtuvo con el América.

En caso de ganar o de igualar con los Diablos Rojos, el Equipo del Pueblo llegaría a tres encuentros en fila sin conocer la derrota, por lo que sería de suma importancia tras su regreso a Primera División.

El conjunto azulgrana confirmó que ‘El Bogueto’ será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo.

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"¡Wooof woooof! ¡Brrr! ¡Es el Bogueeee! Tenemos confirmado show de medio tiempo para el sábado El Bogueto estará en la casa. ¡NO TE LO PUEDES PERDER!", compartió en sus redes sociales.

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El artista de música urbana se presentará ante la afición de los Potros y se espera que interprete algunos de sus éxitos, entre ellos ‘Cuando no era cantante’, ‘Nena Moxita’, ‘Vaquero’, ‘Yo lo sé’ y ‘Dale Bogueto’.

Será además la primera ocasión que Atlante organice un espectáculo de este tipo desde su regreso a Primera División, por lo que el club busca darle un atractivo adicional a una noche importante para su afición.

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En lo deportivo, los Potros llegan con cuatro puntos y ocupan el décimo lugar de la tabla, mientras que Toluca suma seis unidades después de tres jornadas. El encuentro está programado para las 19:00 horas de este sábado 15 de agosto y podrá verse por Azteca 7, ESPN y Disney+.