La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos para uniformes y útiles escolares a alumnos de secundaria, como parte de las acciones implementadas por su administración para respaldar a las familias durante el regreso a clases.

“Este programa que ustedes hoy reciben hace realidad un principio básico: el regreso a clases no puede convertirse en una carga para la economía familiar. Cada niña, niño, joven recibirá el día de hoy mil 180 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares”, afirmó.

En la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, la mandataria capitalina informó que en tan solo dos semanas se han incorporado más de 90 mil estudiantes de secundaria y preescolar a este esquema de apoyo, que en 2026 cuenta con un presupuesto de hasta 704 millones para beneficiar a cerca de 700 mil alumnas y alumnos.

El programa tiene un presupuesto de hasta 704 millones; busca beneficiar a cerca de 700 mil estudiantes. | Foto: Especial.

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“Eso es lo que el Gobierno de la ciudad apoya para que en este nuevo ciclo escolar no dejemos solos a las y los estudiantes. Aquí está su gobierno, el gobierno de la ciudad que continúa con estos apoyos tan importantes para ustedes”, señaló.

Destacó que estos recursos son particularmente importantes durante septiembre, cuando las familias enfrentan diversos gastos relacionados con el regreso a clases, y subrayó que uno de los objetivos es evitar que las condiciones económicas generen desigualdades entre los estudiantes.

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“Este apoyo es un mensaje a los jóvenes de secundaria. Es decirles: no estás solo, hay un gobierno que te apoya para que no haya desigualdades en el salón de clases”, expresó.

La mandataria destacó que estos recursos son particularmente importantes durante septiembre, cuando las familias enfrentan diversos gastos relacionados con el regreso a clases. | Foto: Especial.

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Resaltó que la Ciudad de México cuenta con una política de apoyos que acompaña a las personas desde los primeros años de vida hasta la educación superior, a través de programas como Desde la Cuna, Mi Beca para Empezar y los distintos apoyos para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad.

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“Hoy podemos decir que en la Ciudad de México, desde que nacen hasta que terminan la universidad, recibirán apoyo económico. Y eso es lo que queremos y continuaremos reforzando”, afirmó.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de acompañar a las y los adolescentes durante la etapa de secundaria, ante situaciones como el bullying, el ciberacoso y otros problemas que pueden afectar su bienestar emocional.

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