Familiares y vecinos de la menor de edad Melanie Estrella Enriquez Escamilla, desaparecida desde el pasado 3 de agosto, en Ecatepec de Morelos, cierran la Avenida Central, en el Estado de México, en demanda de la localización y reaparición con vida de la adolescente de 17 años.

El cierre ocurre a la altura de la estación Río de los Remedios de la Línea B del metro, en dirección hacia Ciudad Azteca.

Quienes protestan exigen que se aceleren los trabajos de búsqueda de la joven que fue ubicada la última vez saliendo de su domicilio y abordando un vehículo durante la madrugada, gracias a cámaras de seguridad en la calle Gobernador Francisco Murguía, colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Desde ese momento, la menor no ha entrado en contacto con sus padres ni con otros familiares o amigos.

Lee también Colectivo de Tamaulipas llega hasta la presidenta Sheinbaum; piden que se retomen avances del Centro de Identificación Humana

Familiares y vecinos de Melanie Estrella Enriquez Escamilla cierran la Avenida Central, en el Estado de México, como protesta por su desaparición. Foto: César Reyes