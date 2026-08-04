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Activan una Alerta Amber para localizar a Melanie Estrella Enríquez Escamilla, de 17 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. La ficha señala que se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.
Melanie mide 1.53 metros, pesa 50 kilogramos, es de complexión delgada, tez blanca, tiene el cabello rojo, lacio, ojos café grandes y rostro triangular. Como señas particulares presenta brackets y una perforación en el ombligo o cicatriz umbilical.
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La ficha indica que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.
Las autoridades exhortaron a la población a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización a través de los números de emergencia 911, de Alerta Amber Estado de México (800 89 029 40), Alerta Amber México (800 00 854 00) o mediante Locatel Estado de México (722 167 88 08) y Locatel Ciudad de México (55 5658 1111).
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