Washington. El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80% de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público este martes la cadena CNN.

Además, altos mandos militares estadounidenses advirtieron que las reservas de municiones del Pentágono son "peligrosamente bajas", según "múltiples fuentes" a las que cita el mismo medio.

En concreto, el Ejército estadounidense ha consumido casi cuatro quintas partes de su inventario de sistemas de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés), en comparación con las cifras previas a la guerra, y casi la mitad de sus interceptores Patriot desde que empezara la guerra con Irán el 28 de febrero, según cita CNN.

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Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos tenía alrededor de dos mil 200 misiles Patriot (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD en su arsenal antes de que estallara el conflicto.

Los misiles THAAD son sistema móvil de defensa antibalística utilizado por el Ejército de Estados Unidos desde 2008 para proteger áreas extensas de misiles balísticos enemigos.

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No es la primera vez que trasciende la preocupación de expertos y militares por el elevado coste de la guerra en Irán.

El pasado mes de marzo, ya se desveló la alarma en el Pentágono por el uso excesivo de misiles Tomahawk, más de 850 misiles, en las primeras semanas del conflicto, por la escasez de este tipo de armamento.

La guerra en Irán se prolonga ya más de cinco meses y se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la Administración del presidente Donald Trump.

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Tras varios intentos fallidos de cerrar un acuerdo con Irán, Trump advirtió este lunes que las actuales negociaciones son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" pacto que ponga fin a la guerra.

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"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

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En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

A pesar de que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán a declarar cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y a que Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.

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