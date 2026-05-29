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El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Según un breve comunicado, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".
Fuerzas Armadas de Cuba confirman la reunión
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes mantuvieron una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan.
En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes".
Además señaló que "ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de EU en Guantánamo (extremo este de Cuba).
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gs/bmc
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