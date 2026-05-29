Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, efectuaron un simulacro Nivel 3 “Artefacto Explosivo” en el recinto portuario de Veracruz.

Fueron integrantes de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Primera Región Naval quienes participaron en un escenario que consistió en la detección de un sujeto con un bulto sospechoso en áreas restringidas.

Ante la emergencia, se llevó a cabo el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata y la instalación de un Puesto de Mando Móvil; además, el nivel de protección del puerto fue elevado temporalmente de Nivel 1 al Nivel 3.

Lee también Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable de Xalapa realizan protesta; denuncian irregularidades y hostigamiento

Ante la emergencia, se llevó a cabo el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata y la instalación de un Puesto de Mando Móvil. | Foto: Especial.

Durante el ejercicio, se efectuaron maniobras tácticas para la detención del sujeto involucrado y el aseguramiento de una maleta considerada como posible artefacto explosivo.

Personal especializado realizó el reconocimiento y neutralización controlada del objeto sospechoso, confirmándose que se trataba de material explosivo utilizado para fines del ejercicio.

La práctica concluyó con saldo blanco y sin incidentes, fortaleciendo el adiestramiento operativo y la coordinación bajo la conducción del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR).

La práctica concluyó con saldo blanco y sin incidentes. | Foto: Especial.

Lee también Instituto Electoral de Hidalgo sanciona a 3 partidos políticos por irregularidades en recursos financieros; multa asciende a más de 9 mdp

En el ejercicio participó personal de la Primera Región Naval; ASIPONA Veracruz; Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos; Pelotón de Acción Directa de Infantería de Marina y célula especializada en escenario químico, biológico, radiológico y nuclear.

En conjunto realizaron un ejercicio de gabinete y posteriormente una práctica de escala real en la instalación portuaria de la terminal especializada de contenedores ex ICAVE (Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz).

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL