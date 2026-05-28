Veracruz. - Docenas de estudiantes de una escuela secundaria del puerto de Veracruz fueron víctimas de violencia digital (deepfake sexual).

Estudiantes y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial N.º 1 de la ciudad de Veracruz denunciaron que alumnos del colegio alteraron con inteligencia artificial fotografías de las jóvenes para luego compartirlas en grupos de chat.

La denuncia de los padres de familia aseguró que suman al menos 500 imágenes alteradas digitalmente; aunque las autoridades reportaron que son -hasta ahora- 40 las afectadas.

Ante la queja, autoridades educativas y ministeriales instalaron una mesa de diálogo para atender la situación y canalizar las demandas de la comunidad escolar.

Denuncian "deepfakes sexuales" contra alumnas en Veracruz; investigan imágenes creadas con IA. Foto: Especial.

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La presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, informó que instruyó la intervención inmediata del DIF municipal debido a la posible afectación de estudiantes menores de edad y a la necesidad de atención institucional urgente en materia de protección infantil y entornos escolares seguros.

Al encuentro con las víctimas y sus familiares, acudió personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Veracruz, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e incluso de la Fiscalía General del Estado.

De manera conjunta se atiende la afectación por la circulación de imágenes presuntamente generadas con herramientas de inteligencia artificial y de carácter sugestivo.

De acuerdo con las madres de familia, tres jóvenes estudiantes fueron presuntamente los autores de la deepfake sexual, los cuales fueron expulsados del colegio.

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