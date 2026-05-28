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El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, encabezó la firma del Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, un acuerdo coordinado con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
La iniciativa tiene como objetivo combatir el delito de la extorsión y fortalecer la actividad productiva con certeza jurídica, delito que afecta directamente a negocios familiares, comercios y prestadores de servicio y acompañamiento institucional.
El proyecto tomó a Tijuana como punto de partida por ser una de las ciudades más dinámicas del país en materia económica, comercial y de servicios.
"Estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social”, destacó Ismael Burgueño.
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Medidas de combate a la extorsión
La extorsión es un delito que afecta directamente a negocios familiares, comercios y prestadores de servicio.
Para su combate, el pacto contempla el diseño de canales específicos para facilitar la denuncia anónima y la coordinación entre las tres órdenes de gobierno y las cámaras empresariales.
La estrategia se encuentra alineada con los esfuerzos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes han colocado el combate a la extorsión entre las prioridades de la agenda nacional de seguridad.
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JACL/cr
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