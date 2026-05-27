Dos nuevas órdenes de aprehensión fueron ejecutadas contra el líder delincuencial Roberto “N”, alias “El Bukanas”, con lo cual suman tres mandamientos judiciales emitidos por autoridades de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado cumplimentó las dos nuevas órdenes de aprehensión en un penal de Puebla –donde se encuentra recluido- por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y de homicidio doloso calificado.

Las autoridades ministeriales señalan a “El Bukanas” de ser presuntamente el responsable del asesinato de una persona ocurrido el 22 de noviembre de 2023 sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura del municipio de Acultzingo.

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Así como del crimen de una segunda víctima en hechos ocurridos el 7 de febrero de 2024 en la colonia Centro del municipio de Acultzingo, donde presuntamente privó de la vida a una persona mediante el uso de un arma de fuego.

El pasado 22 de mayo, autoridades ministeriales de Veracruz ejecutaron una primera orden de aprehensión en contra de “El Bukanas” por el delito de homicidio, en agravio de un agente de tránsito del municipio de Ciudad Mendoza.

El pasado 18 de abril, “El Bukanas”, quien operaba en amplias franjas de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, fue aprehendido.

Junto con el violento líder y objetivo prioritario de autoridades federales y estatales, fueron capturados seis sicarios que lo acompañan al momento de su detención ocurrida ayer en el municipio poblano de Chignahuapan.

A dicha organización criminal las autoridades los señalan de delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios, muchos de ellos cometidos durante más de una década.

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