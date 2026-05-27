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El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez confirmó el primer caso de gusano barrenador en un humano en Jalisco; dijo que se trata de un hombre de 47 años cuyo estado de salud es estable y recibe tratamiento en Colima.
Explicó que el hombre es originario del municipio de Pihuamo que padece diabetes y se contaminó con el gusano en una herida de la pierna izquierda.
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Señaló que están en constante comunicación con las autoridades sanitarias de Colima para estar atentos a la salud del paciente, cuyo pronóstico es de buena recuperación, pues prácticamente ha superado la infestación del gusano.
Indicó que lo más probable es que la contaminación se haya producido por contacto con algún bovino e informó que se ha implementado un cerco sanitario para prevenir más casos tanto en personas como en animales, por lo que se tiene coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del gobierno estatal y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
dmrr/cr
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