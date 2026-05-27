Juventino Rosas, Gto.- El incendio de un tractor puso al descubierto un almacén clandestino de hidrocarburos en la comunidad San José de las Pilas, del municipio de Juventino Rosas, identificado como zona de influencia del Cártel Santa Rosa de Lima.

El hallazgo se logró tras un reporte al sistema de Emergencias sobre un tractor que se encontraba en llamas en el poblado.

Al llegar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado constataron el incendio de un vehículo tipo torton y detectaron en su interior una cisterna artesanal presuntamente utilizada para el almacenamiento y traslado de hidrocarburo.

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En el inmueble localizaron contenedores y estructuras presuntamente utilizadas como centro clandestino de acopio y almacenamiento irregular de combustible.

La Secretaría de Seguridad y Paz dijo que en el sitio aseguraron un predio que era utilizado para almacenamiento irregular de hidrocarburo, un tractocamión tipo torton calcinado, así como una cisterna artesanal con capacidad aproximada de 20 mil litros localizada en el vehículo y otra cisterna de 30 mil litros en el inmueble.

Incendio de tractor destapa almacén clandestino de hidrocarburo en Guanajuato; aseguran cisternas y tractocamión. Foto: Especial.

También hallaron diez contenedores con capacidad aproximada de mil litros cada uno.

Los daños ocasionados por el incendio no pudieron ser cuantificados en el lugar.

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La Secretaría de Seguridad señaló que ese tipo de instalaciones clandestinas representan un riesgo debido al manejo irregular de materiales altamente inflamables.

Dijo que, sin medidas adecuadas de seguridad, una situación puede derivar en incendios, explosiones y afectaciones graves para la población y el entorno.

De septiembre de 2024 a la fecha, en Guanajuato se han asegurado 6 millones 231 mil 607 litros de hidrocarburo y derivados, con un valor superior a los 149 millones 558 mil pesos, además de 46 tomas clandestinas detectadas en distintos municipios del estado.

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