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El caso legal de Nick Pasqual, actor reconocido por su participación en la serie "How I met your mother", continúa complicándose. Y es que, tras ser encontrado culpable por intento de homicidio, fue acusado de presunta agresión sexual.
De acuerdo con información del diario "Los Angeles Times", la exnovia del actor, Allie Shehorn, acudió este marte ante el Tribula Superior de Los Ángeles para presentar una demanda civil en contra de Pasqual.
En el documento retoma los hechos ocurridos en mayo de 2024, cuando Nick la atacó con un cuchillo más de 20 veces, dejándola gravemente herida.
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En su relato, Shehorn asegura que un mes antes del ataque, Pasqual habría usado la fuerza, amenazas y coerción para agredirla sexualmente; posteriormente continuó en comportamientos cada vez más violentos que escalaron hasta el intento de asesinato.
Además, acusa a su expareja de asalto, violencia doméstica, violencia de género, angustia emocional, y negligencia, por lo que solicita una compensación económica por daños que incluye gastos médicos y pérdida de ingresos, aunque la cantidad no fue especificada.
Pasqual fue arrestado el 31 de mayo de 2024 en un puesto de control fronterizo en Texas y, tras un juicio, fue declarado culpable de intento de homicidio. Su sentencia está programada para el 2 de junio y podría enfrentar cadena perpetua.
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