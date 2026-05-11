Más Información

Hildegard von Bingen, más vigente que nunca en el festival El Aleph

Hildegard von Bingen, más vigente que nunca en el festival El Aleph

En busca de una autobiografía hecha de lecturas y memorias; entrevista con María Negroni

En busca de una autobiografía hecha de lecturas y memorias; entrevista con María Negroni

“El rol social de un arquitecto es hacer un buen edificio": Smiljian Radić Clarke

“El rol social de un arquitecto es hacer un buen edificio": Smiljian Radić Clarke

BTS en Palacio Nacional y el temblor, en los memes de la semana

BTS en Palacio Nacional y el temblor, en los memes de la semana

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

Nick Pasqual, reconocido por su participación en la serie "", fue declarado culpable de intento de asesinato.

Según información publicada por "Entertainment Weekly", el juicio contra Pasqual se llevó a cabo este viernes en Los Ángeles, donde el jurado lo condenó por un ataque ocurrido hace dos años contra su entonces exnovia, la maquilladora Allie Shehorn.

Además el jurado determinó que Pasqual utilizó un arma mortal y causó lesiones graves a la chica.

Lee también

Los hechos se remontan a mayo del 2024, cuando Nick desobedeció una orden de restricción, acudió a la casa de Shehorn y la apuñaló en más de 20 ocasiones. Posteriormente fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México.

Durante el juicio, la maquillista narró lo ocurrido en su casa y cómo intentó defenderse luego de que el actor irrumpió en su hogar.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta”, declaró ante el jurado.

Pasqual también fue hallado culpable de violación con uso de fuerza, violencia doméstica y allanamiento de morada. Asimismo, recibió tres cargos por lesiones contra una pareja sentimental y uno por robo con allanamiento de morada en primer grado.

El actor se había declarado inocente de todos los delitos.

La audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 2 de junio. Pasqual podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”. Foto: AFP / AP

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia. Foto: José Eduardo Derbez- IG / Eugenio Derbez- IG

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos. Foto: (Photo by JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen. Fotos: AP

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen

Salma Hayek. Foto: AFP

Salma Hayek deslumbra con vestido negro en Venecia y muestra con orgullo sus canas

[Publicidad]