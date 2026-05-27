El sexto mes del año 2026 se caracteriza por una intensa actividad en la esfera celeste, destacando configuraciones que facilitan la identificación de planetas y satélites a simple vista.

De acuerdo con los registros de portales especializados como Star Walk, el cielo nocturno presenta una serie de alineaciones que sirven como indicadores para el estudio de las órbitas planetarias. Estos eventos ocurren en un contexto de transición estacional, donde la visibilidad de ciertos objetos se ve favorecida por la posición de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol.

Para los observadores en territorio mexicano, las condiciones de oscuridad en zonas alejadas de la contaminación lumínica resultan fundamentales para apreciar el brillo de las conjunciones programadas.

La conjunción de Marte y la Luna se verá en México, si el cielo está despejado. Foto: Istock

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Guía rápida de encuentros planetarios

Si te gusta identificar qué es ese "punto brillante" junto a la Luna, aquí tienes las fechas clave para junio según el calendario de Star Walk:

7 de junio: La Luna se encuentra con Saturno (el planeta de los anillos) en la constelación de Cetus.

La Luna se encuentra con Saturno (el planeta de los anillos) en la constelación de Cetus. 12 de junio: Es el turno de Marte, que se verá muy cerca de la Luna en la zona de Aries.

Es el turno de Marte, que se verá muy cerca de la Luna en la zona de Aries. 14 de junio: Júpiter, el gigante del sistema solar, hace su aparición junto al satélite durante la mañana.

Júpiter, el gigante del sistema solar, hace su aparición junto al satélite durante la mañana. 16 de junio: Venus, el más brillante de todos, se alinea con la Luna en la constelación de Géminis.

Especialistas de la International Astronomical Union (IAU) aclaran que estas "conjunciones" son solo un juego de perspectiva desde la Tierra, ya que los planetas siguen a millones de kilómetros de distancia entre sí.

Sin embargo, como bien mencionan los expertos en divulgación, "el amanecer es el mejor momento para captar el brillo de los planetas", así que valdrá la pena madrugar un poco para disfrutar del espectáculo.

Luna DE FRESA 11 DE JUNIO DEL 2025 Foto: Captura de pantalla en X

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La Luna de Fresa y el plenilunio de junio

Uno de los eventos más esperados de este periodo es la llegada de la Luna Llena de junio, conocida tradicionalmente bajo el apelativo de "Luna de Fresa".

Este fenómeno ocurre formalmente el 29 de junio de 2026, momento en que el satélite natural se posiciona en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol, mostrando su cara visible totalmente iluminada.

La denominación, que carece de relación con el color del astro, proviene de antiguas tradiciones de recolección en el hemisferio norte que coinciden con la maduración de dicho fruto.

Desde una perspectiva astronómica, este plenilunio permite observar detalles de la superficie lunar con binoculares o telescopios básicos. Expertos en observación espacial del portal Star Walk señalan que la Luna se ubica en la constelación de Sagitario durante esta fase.

Las instituciones educativas mexicanas subrayan que, aunque la Luna de Fresa es un evento recurrente, cada ciclo ofrece variaciones en su perigeo que influyen sutilmente en su tamaño aparente desde la superficie terrestre.

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