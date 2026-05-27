Como seguimiento a los acuerdos firmados entre México y la Unión Europea, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunión con la titular del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

Así lo informó la mandataria federal a través de X. “Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea”, escribió.

El pasado viernes se concretó un acuerdo con la Unión Europea, por lo que el encuentro formó parte de los trabajos con la intención de fortalecer la cooperación económica y financiera entre ambas partes.

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En la reunión también participaron el secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco; el secretario de economía, Marcelo Ebrard; y el secretario de hacienda y crédito público, Edgar Amador Zamora.

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