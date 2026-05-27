La figura del Ajolote que fue colocada por el gobierno de la Ciudad de México en el puente peatonal que conecta el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México fue retirado.

En un inicio, y de acuerdo con información del Gobierno capitalino, el retiro obedecía a un tema de Protección Civil y se contemplaba su reubicación; sin embargo, posteriormente las autoridades señalaron que la figura ya no será reinstalada, sin ofrecer más detalles sobre los motivos de su retiro.

Mientras en la zona trabajadores, comentaron que la estructura la retiraron desde anoche.

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En tanto, en ese espacio, las jardineras que fueron colocadas para la inauguración del Estadio el pasado 28 de Marzo, ya no se encuentran en el sitio.

Las jardines que se encontraban fuera del estadio también fueron retiradas. Foto:

Gobierno asegura que no fue instrucción de FIFA

El Gobierno de la Ciudad de México desmintió la información sobre una orden de la Fifa para retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

“No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, escribió en su cuenta de X.

A través de un comunicado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que no retiró la figura del ajolote de inmediaciones del Estadio Ciudad de México por algún incumplimiento con acuerdos comerciales con la FIFA.

FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es

de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



No existe ninguna acción para retirarla, restringirla… pic.twitter.com/h09oNKkuqb — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026. En el mismo sentido, tampoco se ha ordenado que la figura del ajolote deba ser sustituida por la mascota oficial Zayú”, indicó.

En el documento el IMPI reitera que la FIFA solo cuenta “con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa a la figura del ajolote o alguna otra mascota”.

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