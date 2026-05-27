[Publicidad]
Un hombre de 27 años murió la tarde de este martes tras ser atropellado presuntamente por un camión de carga en calles de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de una discusión vial ocurrida sobre avenida Oceanía.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Calle Norte y avenida Oceanía, donde operadores del C2 recibieron una solicitud de apoyo a través de un botón de auxilio. En el reporte se alertaba sobre un hombre inconsciente y con manchas hemáticas sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del C2, tres hombres descendieron de una camioneta blanca en movimiento y, segundos después, uno de ellos fue impactado por otro vehículo.
Minutos más tarde arribaron paramédicos al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una manta mientras policías realizaban cortes a la circulación.
Lee también Siguen obras en la Utopía inaugurada en V. Carranza
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras recibir el reporte por radio, oficiales acudieron al sitio y solicitaron los servicios de emergencia.
Según el testimonio de uno de los acompañantes del fallecido, momentos antes viajaban a bordo de una camioneta blanca y sostuvieron una discusión con el conductor de un camión de carga también color blanco. Presuntamente, al descender de la unidad para reclamarle, el chofer aceleró y atropelló al hombre.
Tras los hechos, policías capitalinos detuvieron al conductor del camión, un hombre de 35 años, quien fue presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Peritos y personal ministerial realizaron las diligencias correspondientes en la zona para integrar la carpeta de investigación y esclarecer lo ocurrido.
Lee también Van a contrarreloj las obras del Parque Elevado
Hallan a hombre dentro de un domicilio en Peñón de los Baños
Un hombre de 27 años murió la tarde de este martes en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de ser encontrado inconsciente al interior de un domicilio.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, policías acudieron a las calles Emiliano Zapata y Hermosillo tras recibir un reporte ciudadano sobre personas en actitud inusual.
Al llegar al sitio, dos hombres corrieron y otros dos permanecieron junto a un vehículo, el cual fue revisado de manera preventiva sin que se encontraran objetos ilícitos.
Posteriormente, un hombre de 69 años solicitó apoyo a los oficiales al indicar que, en el pasillo de su domicilio, se encontraba uno de los sujetos que previamente había huido y que no respondía a los llamados.
Lee también Clara Brugada inaugura Utopía La Heroica en Venustiano Carranza; atenderá a 100 mil personas
Familiares del joven llegaron al lugar y lo recostaron sobre la banqueta mientras arribaban los servicios de emergencia. Paramédicos lo diagnosticaron sin signos vitales y señalaron que no presentaba huellas visibles de violencia.
La zona fue acordonada y se dio parte al Ministerio Público para realizar los peritajes y determinar las causas de la muerte.
La SSC informó que los policías que atendieron la emergencia y que presuntamente fueron agredidos por familiares del fallecido rindieron su declaración ante las autoridades ministeriales. Además, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa interna sobre la actuación de los elementos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Retiran figura del Ajolote que se encontraba afuera del Estadio Ciudad de México; será reubicado
Nación
Irving Pineda agradece respaldo tras denunciar intento de censura de "La abogada de las estrellas"; "me querían callar", afirma
Nación
INE ordena al PAN retirar promocional "Nos traicionaron" contra Morena; argumenta difusión de contenido calumnioso
Metrópoli
Gobierno de Toluca y Junta de Caminos rentarán locales que se construyen en los bajo puentes; ese ingreso se invertirá en espacio público
Sección
Mejoran obras abasto de agua en la Quinta Zona de Ecatepec
Sección
Revelan nuevos detalles del ataque contra José Antonio tras salir del gimnasio en la GAM
Sección
¿Hasta qué hora dejará de llover? Clima para la tarde y noche de hoy 27 de mayo
Sección
TikToker acusa a famoso coach de intentar abusar de ella dentro de un estudio fitness al sur de la CDMX