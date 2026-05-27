Autoridades del Gabinete Nacional de Seguridad, del Estado de México y de la Ciudad de México, recuperaron medicamento robado de una bodega, aseguraron predios, vehículos y capturaron a 10 personas en diversas acciones.

A través de un comunicado conjunto, se informó que el robo del medicamento controlado y de equipo tecnológico, valuado en más de 200 millones de pesos, ocurrió el pasado 10 de mayo en una bodega ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, tras lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento de los hechos.

A través de las cámaras del C5 se ubicaron varios autos y tractocamiones, algunos que circulaban sobre la carretera Toluca–CDMX con rumbo a la Ciudad de México.

Recuperan medicamento robado con valor de más de 200 mdp en Edomex; hay 6 detenidos y 5 predios asegurados. Foto: Especial.

Uno de los vehículos fue ubicado en su trayecto a Toluca, donde ingresó a una pensión, hasta donde se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la FGJEM, donde escucharon gritos de auxilio por lo que ingresaron al predio donde rescataron a una persona y detuvieron a nueve sujetos, entre ellos un menor de edad, de los cuales Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N”, así como el adolescente de 16 años, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de robo, el pasado 19 de mayo.

Lee también Despliegan mando único policial en Centro Histórico de CDMX; se sumarán al monitoreo permanente con 7 mil cámaras conectadas al C5

En dicho inmueble había 38 vehículos diversos y en un tractocamión se aseguró parte de las medicinas robadas.

Posteriormente, el 13 de mayo, se capturó a un hombre que manejaba una camioneta donde le hallaron 80 cajas de medicina controlada, como la robada, así como 49 dosis de marihuana, en calles de la en la alcaldía Cuauhtémoc.

Recuperan medicamento robado con valor de más de 200 mdp en Edomex; hay 6 detenidos y 5 predios asegurados. Foto: Especial.

En seguimiento a las indagatorias, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y el C5 capitalino, se estableció que parte de lo robado presuntamente fue llevados a diversos inmuebles, por lo que en colaboración con la Fiscalía General de Justicia local se obtuvo las órdenes de cateo.

Un cateo fue ejecutado el 19 de mayo en un predio de la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde se detuvo a dos mujeres de 22 y 37 años y un hombre de 37 años, se aseguraron drogas, armas y 23 cajas de medicamento controlado.

Lee también Gabriela Osorio asegura que delitos en Tlalpan van a la baja; dice que es la alcaldía con mayor disminución de toda la CDMX

Otro de los cateos fue realizado el pasado 27 de mayo en un inmueble de la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguró un camión, una hoja de distribución y dos montacargas.

Recuperan medicamento robado con valor de más de 200 mdp en Edomex; hay 6 detenidos y 5 predios asegurados. Foto: Especial.

En tanto que se catearon dos inmuebles más, uno en la calle Renacimiento de la colonia San Bartolo, alcaldía Azcapotzalco, donde se aseguró un camión color blanco y otro en una clínica de medicina de primer contacto, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, donde se aseguraron mil 100 cajas con medicamento y 5 mil piezas individuales.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de una gente del Ministerio para definir su situación, mientras que los inmuebles fueron asegurados con sellos ministeriales y quedaron bajo resguardo policial.

dmrr/cr