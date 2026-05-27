En la Ciudad de México fue detectado el primer caso de miasis por cochliomyia hominivorax, mejor conocido como Gusano Barrenador, en una persona, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa).

Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica indican que en la primera semana de mayo se documentó el primer caso de infestación en un humano en la capital del país. A la par que, hasta el 22 de mayo de 2026, se acumulan 235 casos de miasis, 118 más que en todo el 2025 (117).

Hasta la semana 19, Veracruz es la entidad federativa con más casos en personas de gusano barrenador con 58. Siguen:

Chiapas: 41

Guerrero: 23

Oaxaca y Yucatán: 22, en cada entidad

Puebla: 19

Quintana Roo: 9

Hidalgo y San Luis Potosí: 8, en cada estado

Tabasco: 7

Campeche: 6

Estado de México: 4

Michoacán y Querétaro: Dos, en cada uno

Jalisco, Morelos y Tamaulipas: Uno, en cada entidad

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Estados como Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México no registraron casos en humanos durante 2025, mientras que este año la plaga se extendió hasta en animales domésticos como perritos, con 15 casos en cuatro meses.

Según el reporte de Focos de Gusano Barrenador del Ganado en México y Centroamérica, publicado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, del 1 de enero al 5 de mayo de 2026, en México se reportaron 154 casos confirmados en animales como: vacas (119), caballos (7), cerdos (7), borregos (4) y antílopes (2). La organización también identificó que hay 8 mil 113 animales susceptibles a dicha plaga.

Ante estas cifras, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar medidas de cuidado con la finalidad de prevenir la miasis, de manera especial al cuidado adecuado de cualquier lesión en la piel: Cortaduras, raspaduras o incluso picaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón, desinfectarse correctamente y mantenerse cubiertas con gasas o vendas estériles hasta que cicatricen, ya que las moscas buscan precisamente esta clase de heridas para depositar sus huevos.

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“Mantener una buena higiene personal también es clave para reducir riesgos, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, personas con poca o nula movilidad, personas en situación de vulnerabilidad y en quienes tienen contacto frecuente con animales”, señaló la dependencia.

A esto se suma la recomendación de usar ropa protectora, como manga larga y pantalones, cuando se llevan a cabo actividades en el campo o cerca de animales, así como el uso de repelentes autorizados en piel y ropa para evitar la presencia de moscas.

En el caso de los animales de compañía, la prevención implica una revisión constante. Observar con atención zonas como orejas, patas, cola, hocico y pelaje permite detectar a tiempo cualquier herida, irritación o lesión en la piel. Si se identifica alguna, es importante limpiarla, mantenerla protegida y acudir de inmediato con un médico veterinario autorizado. También recomendó evitar que el animal se lama o rasque la zona afectada, pues esto puede agravar la lesión.

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Foto: Captura de pantalla

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Ante signos como presencia de gusanos en heridas, mal olor, inflamación severa, daño en el tejido, dolor, irritación o lesiones que no cicatrizan; es fundamental buscar atención médica o veterinaria de manera inmediata.

En caso de sospecha de miasis por Gusano Barrenador del Ganado, la población puede comunicarse a los siguientes números:

-800 751 2100

-079

-(55) 5337-1845 (Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, UIES).

¿Qué es y cómo se infecta el cochliomyia hominivorax en personas?

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la cochliomyia hominivorax es una mosca exclusiva del continente americano cuya larva actúa como parásito obligado, capaz de invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente vivo, incluido el ser humano, produciendo miasis. El nombre común, “gusano barrenador” hace referencia al comportamiento alimentario de las larvas, que perforan o “barrenen” los tejidos sanos.

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La infestación ocurre cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales (nariz, oídos, ojos, genitales). Las lesiones cutáneas mínimas, como picaduras de insectos, también pueden servir de sitio de oviposición.

Cuadro clínico y diagnóstico

El Informe mensual de la Situación actual de Miasis por C. Hominivorax en el humano refiere que el cuadro clínico se caracteriza por dolor intenso, sensación de movimiento en la lesión, secreción serosanguinolenta y mal olor. Puede observarse destrucción progresiva de tejidos, inflamación local y, en casos avanzados, compromiso de estructuras profundas.

Mientras que el diagnóstico de la miasis es principalmente clínico, basado en la observación directa de larvas en la lesión, apoyado por la exploración física (incluida otoscopia u otros estudios según la localización). La confirmación se realiza mediante la identificación taxonómica del parásito.

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Ante un caso sospechoso, deben tomarse, conservarse y enviarse muestras biológicas al Laboratorio Estatal de Salud Pública correspondiente, conforme al Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la miasis humana por C. hominivorax.

Por su parte, el tratamiento incluye la extracción mecánica completa de las larvas, limpieza y desbridamiento de la herida. Se pueden utilizar agentes que faciliten la salida de las larvas (oclusión o sustancias tópicas). Y precisó que se complementa con antibióticos si existe infección secundaria.

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Foto: Captura de pantalla

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