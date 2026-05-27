La alcaldía Cuauhtémoc dio el banderazo oficial de salida a la Brigada Tormenta, un operativo permanente que busca prevenir inundaciones, reducir riesgos y atender emergencias derivadas de la temporada de lluvias.

A pesar de que este miércoles se hizo el arranque formal en la explanada de la alcaldía, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dijo que las acciones preventivas comenzaron desde semanas atrás en distintos puntos de las 33 colonias de la demarcación.

“Este equipo sabe prepararse para la temporada de lluvias. No solo actuamos en las emergencias, también trabajamos todos los días en la prevención”, señaló en compañía de camiones Vactor, cuadrillas de desazolve, personal operativo y elementos de Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

La alcaldía Cuauhtémoc dio el banderazo de salida a la Brigada Tormenta. Foto: Especial.

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Rojo de la Vega aseguró que como parte de las labores de este operativo se han realizado más de 177 mil metros lineales de desazolve, equivalentes a más de 177 kilómetros de drenaje limpio, “como si fuéramos de la Ciudad de México hasta Puebla”. Además de 11 mil limpiezas de coladeras y rejillas, así como 421 reparaciones de fugas de agua.

A lo anterior, mencionó la edil, se suma la construcción de 18 mil metros cuadrados de banquetas permeables, infraestructura que permite la filtración de agua al subsuelo y contribuye a disminuir riesgos de inundación y acumulación de agua en vía pública.

Agregó que la Brigada Tormenta efectúa recorridos permanentes, limpieza de drenaje, retiro de basura, atención de encharcamientos, poda preventiva y supervisión de puntos identificados con afectaciones durante las lluvias intensas.

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La intención principal de la brigada será la prevención de inundaciones mediante la limpieza en coladeras y el mantenimiento en las fugas. Foto: Especial.

Asimismo, informó que la alcaldía mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la Ciudad de México para atender problemáticas relacionadas con la antigüedad del sistema de drenaje en distintas zonas de la demarcación.

Finalmente, recordó que la línea Base Diana 55 23 30 10 16 permanece disponible las 24 horas para recibir reportes relacionados con lluvias y emergencias.

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