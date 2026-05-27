El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para regular la venta de perros y gatos por internet.

Las y los diputados locales avalaron cambios a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para que sólo puedan ofrecer, promover, publicar, o difundir la compra o venta de perros y gatos por medios electrónicos, redes sociales, plataformas digitales o cualquier tecnología de la información, las personas físicas o morales que cuenten con los registros y autorizaciones para comercializar.

Asimismo, este dictamen también detalla que el Agencia de Atención Animal administrará y controlará el Registro de Personas Maltratadoras de Animales, el cual contendrá los registros de las personas sancionadas por autoridad administrativa y sentenciadas por autoridad judicial, debido a causales de maltrato o crueldad animal.

Este dictamen también detalla que el Agencia de Atención Animal administrará y controlará el Registro de Personas Maltratadoras de Animales. Foto: Redes sociales

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Se establece un plazo de 180 días para que la Agencia eche a andar este Registro que podrá ser consultado y que se actualizará contantemente.

“La información contenida en el Registro podrá ser utilizada para fines de adopción, crianza, reproducción y cualquier otro fin lícito relacionado con la prevención y erradicación del maltrato animal, así como para la protección y garantía del bienestar animal”, precisa el dictamen.

A su vez, este dictamen también refiere que se considerará como maltrato animal realizar prácticas de crianza selectiva o selección artificial y manipulación genética, de manera directa y comprobable, que provoquen sufrimiento, dolor crónico, discapacidad, alteraciones funcionales, enfermedades hereditarias graves o cualquier afectación que comprometa la salud, el bienestar o la integridad física de los animales. Por último, también se reconoce a los rescatistas independientes, y el interés superior de los seres sintientes.

El diputado Manuel Talayero destacó que legislar en favor del bienestar animal no es un tema secundario. Foto: Freepik

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Al fundamentar el dictamen, el diputado Manuel Talayero destacó que legislar en favor del bienestar animal no es un tema secundario ni accesorio, sino una decisión ética y es definir qué tipo de sociedad queremos ser.

La diputada Luisa Ledesma destacó que la incorporación del principio del interés superior de los seres sintientes representa un verdadero cambio de paradigma jurídico, pues a partir de hoy su protección deja de depender de interpretaciones aisladas, criterios discrecionales o de sensibilidad personal de quien aplica la ley.

“Con esta reforma el interés superior de los seres sintientes se convierte en un verdadero principio rector que deberá guiar la actuación de autoridades, instituciones, de juzgadoras y juzgadores en toda decisión judicial, administrativa o de política pública que pueda afectar su vida, su bienestar integral, físico y socioemocional”, añadió.

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Diana Barragán apuntó que debe entenderse con urgencia que el comercio clandestino de animales en redes sociales es un nido de maltrato, fraude y propagación de enfermedades. “Este dictamen cierra esa laguna regulatoria al prohibir la compraventa en medios digitales y establecer multas para quienes lo hagan, esto no solo desincentiva estas prácticas, también genera ingresos que pueden reinvertirse en políticas de bienestar animal, es un modelo de justicia autosustentable”.

vr/cr