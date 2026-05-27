Por medio de TikTok, el influencer Arturo Lemmen, mejor conocido como "El Arturito", encendió la polémica al compartir la reseña de Homare, un restaurante japonés en la Roma Norte, donde pagó una cuenta de 10 mil pesos.

De acuerdo con el testimonio del creador de contenido, él y su acompañante ordenaron dos menús degustación para probar la propuesta del lugar. Sin embargo, debido al tamaño de las porciones, pidieron que les agregaran tres nigiris extra.

Al momento en que les acercaron la cuenta, se percató que la comida adicional que pidió contenía ingredientes extra como trufa y caviar, los cuales hicieron duplicar el total, desatando indignación entre sus seguidores, quienes denunciaron ese tipo de prácticas en restaurantes de la zona a causa de la gentrificación.

“Pagamos dos menús degustación bastante caros, de casi 3 mil pesos por persona y vimos que venían tres nigiris y pedí más (...) resulta que trajeron unos como con medio kilo de trufa y con caviar del caro, al final en la cuenta fue más por los toppings que por el menú que pedimos. Nadie me avisó que me iban a poner cuatro mil pesos de toppings”, mencionó.

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@arturolemmen_ #AnuloFuna Siento que la Roma es un experimento social bien interesante, pero si se pasan de burger ya, es una grosería. Y la neta no es la primera vez que me pasan estas cosas, luego me tachan de bully por subir estas cosas de restaurantes, pero pues si, nada más para que tengan cuidado porqué está culero y abusivo… ♬ sonido original - Arturo Lemmen

¿Cómo es Homare?

El lugar ubicado en la Roma Norte, promete una experiencia inolvidable a sus comensales al adentrarse de lleno a la cultura asiática con sus preparaciones donde la estrella son los pescados importados, además ingredientes del más alto nivel.

Con un estilo rústico-contemporáneo inspirado en la cocina izakaya, este lugar combina muros de concreto y madera. Al centro tiene una barra con aforo limitado para ver en tiempo real la preparación de cada platillo.

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@soyelarturito Homare, CDMX! 🍣 #AnuloFuna Como siempre digo, me CAGA hablar de las malas experiencias pero creo que es necesario, porqué si me lo hicieron a mi, se lo harán a alguien más también y está culero. No es queja por los precios, ni por sus mariscos importados de Japón (que mi acompañante se enfermó, creo que fue el Erizo, que no entiendo porqué trairían de Japón si en Japón lo importan de Ensenada, lo mismo con el atún, pero bueno). La queja y lo que me deja con mal sabor de boca, es que cuando pedí 3 nigiris más (de mi menú de 3,000 pesos que solo incluía 3), sin avisar ni preguntar, me mandaran un set de nigiris con todos los toppings más caros que hay en un restaurante. Yo no tengo tema con precios altos, se que el buen producto es costoso, pero el tema de mandar cosas que uno no pidió sin avisar, se me hace abusivo. Cuando esto pasó, lo primero que hice fue decirle a mi mesero mientras le entregaba mi tarjeta, y su respuesta fue, OK, cuanto le pongo de propina, y yo malamente dejé el 15% porqué pues es costumbre, pero ahora si me sentí que me vieron la cara. Y creo que es un tema que está pasando mucho más cada vez en esta zona de la ciudad, se está convirtiendo en otro Polanco, la diferencia, en Polanco mínimo le invierten al mobiliario y tienen baños bonitos, pero bueno, hay para todos… #foodreviews #comidajaponesa #romanorte #cdmx ♬ sonido original - El Arturito

Cabe mencionar que los chefs japoneses a cargo de la ejecución de los alimentos, tienen más de veinte años de experiencia en la industria culinaria.

En cuanto al menú, se puede elegir entre tres tipos de omakase Kotobuki (nueva generación), Homare (recomendación) y Sakura (tradicional), o elegir a la carta.

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