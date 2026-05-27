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Por medio de TikTok, el influencer Arturo Lemmen, mejor conocido como "El Arturito", encendió la polémica al compartir la reseña de Homare, un restaurante japonés en la Roma Norte, donde pagó una cuenta de 10 mil pesos.
De acuerdo con el testimonio del creador de contenido, él y su acompañante ordenaron dos menús degustación para probar la propuesta del lugar. Sin embargo, debido al tamaño de las porciones, pidieron que les agregaran tres nigiris extra.
Al momento en que les acercaron la cuenta, se percató que la comida adicional que pidió contenía ingredientes extra como trufa y caviar, los cuales hicieron duplicar el total, desatando indignación entre sus seguidores, quienes denunciaron ese tipo de prácticas en restaurantes de la zona a causa de la gentrificación.
“Pagamos dos menús degustación bastante caros, de casi 3 mil pesos por persona y vimos que venían tres nigiris y pedí más (...) resulta que trajeron unos como con medio kilo de trufa y con caviar del caro, al final en la cuenta fue más por los toppings que por el menú que pedimos. Nadie me avisó que me iban a poner cuatro mil pesos de toppings”, mencionó.
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¿Cómo es Homare?
El lugar ubicado en la Roma Norte, promete una experiencia inolvidable a sus comensales al adentrarse de lleno a la cultura asiática con sus preparaciones donde la estrella son los pescados importados, además ingredientes del más alto nivel.
Con un estilo rústico-contemporáneo inspirado en la cocina izakaya, este lugar combina muros de concreto y madera. Al centro tiene una barra con aforo limitado para ver en tiempo real la preparación de cada platillo.
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Cabe mencionar que los chefs japoneses a cargo de la ejecución de los alimentos, tienen más de veinte años de experiencia en la industria culinaria.
En cuanto al menú, se puede elegir entre tres tipos de omakase Kotobuki (nueva generación), Homare (recomendación) y Sakura (tradicional), o elegir a la carta.
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dcs
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