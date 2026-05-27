Se fue la luz en la Línea 3 del Cablebús, por lo que se ofrece servicio provisional.

En su cuenta de X, el Cablebús informó que hay servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitectos por falta de suministro eléctrico.

Es decir que no hay servicio a usuarios de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arquitectos.

Voy sobre Constituyentes y ya van varios minutos que noto que las cabinas del Cablebús Línea no avanzan. Hay gente en ellas. Algunas están suspendidas a medio tramo. pic.twitter.com/V1Q91f05l7 — Violeta Santiago (@VicereineSt) May 28, 2026

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En redes sociales, decenas de usuarios han evidenciado esta falla que ya lleva varios minutos.

Estamos sin avanzar para los pinos constituyentes pic.twitter.com/X6CLnP38Ap — Angel Pérez Bautista (@AngelPrezB79783) May 28, 2026

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