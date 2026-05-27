Metrópoli | 27-05-26 | 19:23 | Actualizada | 27-05-26 | 19:23 |

Se fue la luz en la Línea 3 del , por lo que se ofrece servicio provisional.

En su cuenta de X, el Cablebús informó que hay servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitectos por falta de suministro eléctrico.

Es decir que a usuarios de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arquitectos.

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En redes sociales, decenas de usuarios han evidenciado esta falla que ya lleva varios minutos.

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jecg/cr

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