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Se fue la luz en la Línea 3 del Cablebús, por lo que se ofrece servicio provisional.
En su cuenta de X, el Cablebús informó que hay servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitectos por falta de suministro eléctrico.
Es decir que no hay servicio a usuarios de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arquitectos.
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En redes sociales, decenas de usuarios han evidenciado esta falla que ya lleva varios minutos.
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jecg/cr
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