La Liga MX dio a conocer el balance deportivo, operativo y de audiencia correspondiente a la Temporada 2025-26, integrada por los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, mismos en lo que coronaron Toluca y Cruz Azul, respectivamente.

Audiencia en TV

La Liga MX reportó una audiencia acumulada de 81.71 millones de personas en México y Estados Unidos durante el Clausura 2026, con datos actualizados hasta Semifinales de vuelta.

En México, el rating promedio por jornada fue de 11.40 millones de televidentes. La Final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul registró 10.24 millones de espectadores y se ubicó como la sexta Final más vista en la historia de los torneos cortos.

En Estados Unidos, el rating promedio por jornada fue de 2.61 millones de personas, mientras que el alcance total fue de 25.79 millones.

En plataformas digitales, el Clausura 2026 acumuló 42.46 millones de visualizaciones en YouTube y la Liga MX alcanzó 18.02 millones de seguidores en redes sociales.

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Asistencia en los estadios

El Clausura 2026 cerró con 3.91 millones de aficionados en los estadios, con un promedio de 23 mil 417 espectadores por partido. Esta cifra coloca al torneo como el cuarto con mejor promedio de asistencia entre los últimos 12 torneos comparados y como el registro más alto desde el Clausura 2024.

La Fase Final del Clausura 2026 registró más de 569 mil asistentes. El partido con mayor asistencia del torneo fue la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Guadalajara, con 63 mil 375 aficionados.

Sobre el rating y consumo de la Liga MX, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, resaltó:

“En cuanto a rating, esta temporada duplicamos el número de una temporada a otra en EUA, y en México se incrementó en un 50%. Nunca habíamos visto esos altos, y creo que esto se debe a que hemos podido volver a las transmisiones de los partidos en TV abierta. Pese a cualquier cosa, nuestros aficionados están consumiendo de manera muy positiva nuestro futbol.”