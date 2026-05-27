La comunidad indígena de Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, denunció un "ataque armado y con explosiones", a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los habitantes y autoridades comunales, esta es la segunda ofensiva de parte de la organización criminal en su contra el día de hoy, ya que, durante la mañana, se registró otro ataque armado y con detonantes en la zona de la sierra-costa michoacana.

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Reportan ataque armado y con explosiones del CJNG en la comunidad indígena de Ostula, municipio de Aquila. | Foto: Especial.

Fiscal de Michoacán revela presencia del CJNG y colombianos en Meseta Purépecha

Apenas este martes 26 de mayo, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que el CJNG, junto con un ejército de colombianos a su cargo, ataca a las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 Pueblos.

El procurador señaló que el cártel, en colaboración con los colombianos, opera en los municipios de Tangancícuaro, Chilchota, Zacapu, Nahuatzen y Charapan, entre otros.

De acuerdo con Torres Piña, los criminales buscan "recuperar terreno", al entrar a la Meseta, "por la riqueza que hay, tanto en el tema del bosque y algunos otros asuntos que se tienen en esas zonas”.

Asimismo, comunicó que se ha estado trabajando en colaboración con otras áreas de seguridad federal: "Hemos estado revisando información con Sedena, con Guardia Civil, para realizar algunos operativos".

El martes, se reportó que una célula del CJNG atacó a la comunidad indígena de Tarecuato, ubicada en Tangamandapio, Michoacán. Tras la agresión, se realizó un operativo, donde fueron capturados dos presuntos implicados, así como armas, cartuchos útiles y dos vehículos. Según fuentes oficiales, la célula criminal es liderada por Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako".

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El 6 de mayo, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó la comunidad indígena de Acachuén, que tuvo como resultado, dos pobladores muertos a tiros. Por tal motivo, pobladores de diferentes comunidades indígenas de la Cañada de los 11 Pueblos en Michoacán, prendieron fuego a varios vehículos y causaron destrozos en la presidencia municipal de Chilchota.

El lunes pasado, habitantes del municipio de Charapan, Michoacán, quedaron entre el fuego cruzado, de acuerdo con videos compartidos por miembros de la comunidad a través de redes sociales. En los multimedia se registra que uno de los grupos armados le prendió fuego a dos camiones de carga para evitar el arribo de las autoridades.

Mientras que el viernes pasado, en el mismo cártel, hirió a seis elementos de la Guardia Civil, así como a un joven que quedó en el fuego cruzado, en Zamora, mientras el personal de seguridad cargaba sus vehículos de combustible.

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JACL/cr