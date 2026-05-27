Ante el caso de la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, consideró que le da a dicho partido político protagonismo, "una oportunidad que no podemos desaprovechar".

En Con los de Casa, conducido por David Aponte y Maite Azuela, detalló que lo que ha hecho el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, y Morena es convertir a la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, en una figura política a nivel nacional.

"Toda la atención a caído en Maru Campos. Coincido en que la oposición, no nada más el PAN, tiene muy poco protagonismo en la agenda. Creo que necesitábamos un caso de hondo calado", dijo.

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Agregó que es una estrategia política del oficialismo para no hablar de narcopolítica, con relación a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

"Se ha endurecido el discurso del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, ahora quiere a narcopolíticos. Se está moviendo el tablero electoral en Chihuahua y Sinaloa, y ya se tiene un costo de preferencia electoral para Morena. La manera más simple del gobierno de defenderse es gritar soberanía", comentó.

Triana hizo referencia a la resistencia civil, en otras palabras, "ponerse locos", manifestarse. "Necesitamos se muy consecuentes, muy disciplinados, muy estratégicos con lo que estamos haciendo".

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Declaró que dentro del Partido Acción Nacional existe el curso-manual "Resistencia Civil Activa y Pacífica" (RECAP). "Estamos dispuestos a agotar todo el catálogo de resistencia civil y enriquecer el listado en caso de que se intensifique la persecusión política en contra de Maru Campos", concluyó.

El programa completo puede verse completo a continuación:

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