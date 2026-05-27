La Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC, para acompañar la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, explicó que los diputados que integran la comisión especial emitirán resoluciones de acompañamiento.

“Va a ser más que vinculante, una comisión de seguimiento a las negociaciones del T-MEC, para estar pendientes de los acuerdos a los que se llegue y facilitar arreglos con los parlamentarios de Estados Unidos”, comentó.

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Monreal Ávila detalló que los diputados se reunirán con legisladores de Estados Unidos para iniciar con su programa de trabajo.

“Hoy mismo tienen una agenda con demócratas y republicanos que están en México, en la comisión que viene de Estados Unidos, y es una Comisión plural muy importante que va a funcionar todos estos meses que estemos en receso”, dijo.

La Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC está integrada por: Pedro haces (Morena), Claudia Ruiz Massieu (MC), Mario Zamora (PRI), José Alberto Benavides ( PT ), Juan Carlos Valladares (PVEM), Fernando Torres Graciano (PAN), Claudia Selena Ávila (Morena), Miguel Ángel Salim (PAN), Jesús Valdés (Morena), Héctor Saúl Téllez (PAN) y Dolores Padierna (Morena).

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