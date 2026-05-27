[Publicidad]
La Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC, para acompañar la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, explicó que los diputados que integran la comisión especial emitirán resoluciones de acompañamiento.
“Va a ser más que vinculante, una comisión de seguimiento a las negociaciones del T-MEC, para estar pendientes de los acuerdos a los que se llegue y facilitar arreglos con los parlamentarios de Estados Unidos”, comentó.
Lee también Ebrard confirma inicio formal de revisión del T-MEC; México pone sobre la mesa acero, aluminio y sector automotriz
Monreal Ávila detalló que los diputados se reunirán con legisladores de Estados Unidos para iniciar con su programa de trabajo.
“Hoy mismo tienen una agenda con demócratas y republicanos que están en México, en la comisión que viene de Estados Unidos, y es una Comisión plural muy importante que va a funcionar todos estos meses que estemos en receso”, dijo.
La Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC está integrada por: Pedro haces (Morena), Claudia Ruiz Massieu (MC), Mario Zamora (PRI), José Alberto Benavides (PT), Juan Carlos Valladares (PVEM), Fernando Torres Graciano (PAN), Claudia Selena Ávila (Morena), Miguel Ángel Salim (PAN), Jesús Valdés (Morena), Héctor Saúl Téllez (PAN) y Dolores Padierna (Morena).
Lee también T-MEC: Primera ronda formal de negociaciones México-EU iniciará el jueves; reglas de origen y aranceles al acero, entre temas a tratar
Maru Campos no rinde declaración ante la FGR por CIAgate; dice que sólo dará información a través del gobierno de Chihuahua
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
js
[Publicidad]
Más información
Salvador García Soto
Morena revive a Maru Campos y al PAN en Chihuahua
Menú
Nami, el sake mexicano que fue premiado en el Tokyo Sake Challenge 2026
Articulista Invitado
El trámite de destruir la democracia
Metrópoli
IMPI rechaza que haya ordenado retirar la mascota del ajolote del Estadio Ciudad de México; "No se excluye a ninguna mascota", afirma