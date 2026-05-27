El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) rechazó que haya ordenado el retiro del Estadio Ciudad de México o espacios públicos de “Ajologol”, la mascota en forma de ajolote que el Gobierno de la Ciudad de México ha promovido para el Mundial de Futbol 2026.

En un comunicado, la dependencia federal señalo que tampoco ha ordenado que la figura del ajolote deba ser sustituida por la mascota oficial “Zayú”.

“Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca del retiro de la figura del ajolote en las inmediaciones del estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informa que esa información es errónea.

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#NotaAclaratoria | Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca del retiro de la figura del ajolote en las inmediaciones del estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el… pic.twitter.com/thI7WyxkxW — IMPI (@IMPI_Mexico) May 28, 2026

“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026”.

El Instituto confirmó que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá (“Zayú”, Clutch” y “Maple”), sin que exista, resaltó, una exclusión directa a la figura del ajolote o alguna otra mascota.

“EI IMPI confirma que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial de Futbol 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión directa a la figura del ajolote o alguna otra mascota”.

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