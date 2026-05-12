El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) detectó la existencia de 458 mercados con venta de productos pirata en 30 de las 33 entidades del territorio mexicano.

Estos se suman a los 19 mercados que señaló Estados Unidos como mercados de alta venta de piratería en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Puebla.

El director general saliente del IMPI, Santiago Nieto, dijo que elaboraron el “Estudio sobre Mercados Notorios de Piratería en México” en el que detectaron mercados donde existe algún tipo de piratería.

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Sin embargo, dijo a El Universal que esos mercados no tienen tan altos niveles de piratería como los 19 señalados por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), los cuales tienen, 60%, 70% u 80% de productos piratas.

En el caso de alta piratería están Tepito, San Juan de Dios y El Santuario, que ya fueron visitados por el IMPI.

En respuesta a qué mercados les falta visitar para asegurar mercancía dijo: “ya hemos estado en Monterrey, ya estuvimos en Tepito, ya estuvimos en San Juan de Dios”, se trabajó con una marca de gorras de marca que eran pirateadas.

México continúa en listados internacionales por falsificación y venta ilegal de mercancías. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Agregó: “Estuvimos iniciando con Plaza de la Tecnología, nos va a faltar la fayuca en Puebla, nos va a faltar Ciudad Juárez. todavía nos faltan como unos ocho o nueve mercados famosas”.

Pedirán a las autoridades municipales “que se movilicen para evitar que este tipo de productos se sigan distribuyendo”

Nieto dijo que seguirán con los Operativos Limpieza en los diversos mercados del país donde encontraron piratería, así como alrededor de los estadios donde se jugarán partidos del Mundial para evitar venta de ropa y artículos deportivos piratas.

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El funcionario dijo que “México tenía varias asignaturas pendientes. Con justa razón, habíamos tenido más de cinco o seis años en los que el reporte de la autoridad estadounidense repetía que no había acciones penales contra la piratería, que no teníamos reglamento, que no había actuación de oficio de Aduanas”.

Cabe mencionar que México aparece en la lista estadounidense de “Mercados Notorios de Falsificación y Piratería 2025”, junto con Argentina, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Malasia, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, entre otros.

Aunque el año pasado estuvo en la lista de Observancia Prioritaria de Piratería, lo que significó que el gobierno estadounidense reconoció algunas acciones de México para combatir la piratería.

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