Mérida, Yucatán.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reveló que Yucatán es el estado que concentra la mayor cantidad de puntos de venta de productos apócrifos en el país.

El “Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas” focalizó 148 mercados de piratería en 30 entidades localizados en 61 municipios, de los cuales 29 corresponden a Yucatán: 27 en el municipio de Mérida y dos en Progreso. En segundo lugar se encuentra Tamaulipas con 11 puntos detectados.

“Yucatán reporta el mayor número de mercados notorios, de los cuales un gran número son tiendas de productos de origen asiático donde se comercializan productos apócrifos”, detalla el informe.

Además, Mérida destacó con el Mercado de San Benito, que se ubicó entre los cuatro puntos que fueron reportados como “muy grandes”, es decir, con más de 2 mil locales o espacios comerciales.

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La gran mayoría, son tiendas de productos de origen asiático, destacó el IMPI. (Foto: especial)

Respecto a los mercados identificados en Mérida son: Bazar Chino, Bodega de Productos Chinos (Tienda Chinos al Mayoreo), Bolsísima, Casa China Norte, Casa Gutza, China Market Yucatán, dos sucursales de Family City, La Casa del Panda, La Vida Feliz, Mei An, Mercado de San Benito, Mid Shop, Mini Shop, Miniso, Mumuso, OI Tecnology Mayoreo, Plaza Super One, Shangai Import, Simer, Sun Sj, Wang Ching Gong, Xiny Mini Shop Yad May, Yad May, Yang & Yang y Zen Li. Mientras que Progreso están Mei Hao y Chan Kiwic.

Estos locales comercializan productos diversos, como ropa, calzado, joyería, cosméticos, peluches, videojuegos, entre otras cosas, con un porcentaje de más del 50 por ciento de artículos piratas.

El IMPI advierte a la ciudadanía que adquiri este tipo de productos se financia a organizaciones que lucran a partir de acciones ilícitas, afectando los derechos de quienes han invertido en una marca o un diseño industrial y en la construcción de un prestigio.

La organización recalcó que la comercialización de productos apócrifos es una actividad que impacta de forma negativa la seguridad pública, la salud y el desarrollo económico.

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