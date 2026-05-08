El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó este viernes que se han extraído cerca de 40 bolsas con restos humanos de una fosa clandestina localizada desde el 25 de abril en el municipio de El Salto, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Guadalajara.

“Estos hallazgos reflejan la magnitud de la crisis que enfrentamos, una realidad que sigue creciendo bajo la tierra. Como colectivo, reiteramos que nos mantenemos en el sitio todos los días, trabajando con nuestros propios medios, impulsadas por la esperanza y el amor por quienes aún no regresan a casa. No nos vamos a detener”, señaló el colectivo tras terminar la jornada de búsqueda de este viernes.

Madres Buscadoras de Jalisco agradeció el apoyo de las autoridades que han apoyado su labor y dan seguimiento a esta fosa de la que aún no se conoce su magnitud.

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En particular, señalaron que el comisionado de búsqueda del estado, Víctor Hugo Ávila Barrientos, ha brindado apoyo en acompañamiento, mientras que la Fiscalía estatal se ha encargado de la exhumación de los restos.

Al igual que otros colectivos, Madres Buscadoras también hizo notar el contraste de la situación que se vive en Jalisco, el estado con más desaparecidos del país y una de las sedes del próximo Mundial de Fútbol: “Mientras el mundo mira hacia el Aeropuerto de Guadalajara por el Mundial, a solo 6 km, en Las Pintitas, de la tierra brota dolor”, escribió en sus redes sociales.

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JACL/cr