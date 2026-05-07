Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Madres y otros familiares de migrantes desaparecidos en el camino a Estados Unidos acudieron a los Centros Estatales de Reinserción Social (Ceresos) para hombres y mujeres en Tapachula, Chiapas, en la búsqueda de indicios que conduzcan a encontrarlos.

Las integrantes de la brigada internacional de búsqueda acudieron con playeras estampadas con las caras y datos de sus familiares, y fichas de búsqueda.

En esta ocasión dirigen las actividades familiares y parientes de un grupo de personas de Cuba, Ecuador y Honduras que se perdieron en el municipio de Mazatán, situado en el Istmo y costa de Chiapas, en diciembre de 2024. Son apoyados por la Red Regional de madres y familiares de migrantes desaparecidos.

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Madres buscadoras buscan en parques y mercados

Durante la mañana, los extranjeros estuvieron en el parque central Miguel Hidalgo, en el centro de Tapachula, en los límites fronterizos de Guatemala.

El parque es un lugar de encuentro de migrantes que ingresan a México por el río Suchiate en la frontera sur. Las madres buscadoras fueron también al mercado público San Sebastián, donde trabajan cientos de migrantes.

En el itinerario los familiares preguntaron por los desaparecidos. Lo hicieron exhibiendo sus fichas de búsqueda. Preguntaron por sus familiares y parientes a otros migrantes, que permanecen varados en esa ciudad.

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Julia busca a su hija y nieto, son originarios de Cuba

Julia Margarita, originaria de Cuba, busca a su hija Meiling Álvarez y a su nieto Samei Armando Reyes, de 41 y 15 años de edad, respectivamente.

Dijo que perdió comunicación con ambos el 21 de diciembre de 2024 cuando se encontraban en el poblado San José el Hueyate de Mazatán. "Mi hija me comentó que iban a desayunar para salir a Ciudad de México, que tomarían una lancha", dijo.

Brigada internacional recorres albergues migrantes

La brigada internacional empezó su itinerario el pasado lunes en Tonalá, otro de los municipios costeros ubicado en la ruta migratoria del Pacífico.

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El pasado miércoles estuvieron en el albergue Belén, en Tapachula, y el viaje para las próximas horas los llevará a San José El Hueyate en Mazatán.

En ese punto costero de Chiapas, las madres y los familiares ya no tuvieron contacto con sus hijos e hijas, que integraban el grupo que desapareció hace dos años.

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