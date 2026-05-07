Sheinbaum agradece a legisladores de Morena, PT y Verde apoyo y unidad; ¡Que viva la soberanía nacional!, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a las legisladoras y legisladores de Morena, y aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, con quienes se reunió esta tarde en Palacio Nacional.

Después de una hora y media de reunión, Sheinbaum Pardo compartió en sus redes que reconoció el "apoyo" y "voluntad" de las legisladoras y los legisladores para mantener la unidad por la transformación.

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"Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.

"¡Que viva la soberanía nacional!", escribió en sus redes.

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