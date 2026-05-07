Grupo Carso amplía inversión en Zama; Slim fortalece presencia en uno de los mayores campos petroleros

Grupo Carso informó al público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se hizo de otro tanto de participación accionaria en el campo Zamas en el Golfo de México, en donde Petróleos Mexicanos (Pemex) es mayoritario.

“Grupo Carso informa que el día de hoy llegó a un acuerdo vinculante con Harbour Energy para adquirir, a través de una filial de su subsidiaria Zamajal, S.A. de C.V. (“Zamajal”), una participación adicional del 5% en el campo petrolero Zama (el “Campo Zama”)”, dijo la empresa en un evento relevante la noche de este miércoles.

El monto de la transacción asciende a la cantidad de 75.25 millones de dólares, unos mil 300 millones de pesos, cuyo destino será principalmente inversión en el desarrollo del referido campo, señala el informe.

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El cierre de la transacción está sujeto a la obtención de las autorizaciones corporativas y gubernamentales correspondientes, agrega el documento.

Una vez concluida la operación, Zamajal a través de su subsidiaria alcanzaría una participación aproximada del 17.84% en el Campo Zama, en tanto que Harbour Energy mantendría una participación aproximada del 27.26%, Talos Energy del 4.47% y Petróleos Mexicanos una participación del 50.43%.

El campo Zama es uno de los yacimientos marinos más importantes de México con reservas estimadas entre 600 y 800 millones de barriles equivalentes de petróleo.

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La consultora Marcos y Asociados indica que esto representa un pico de producción proyectado de 180 mil barriles diarios en 2029, cerca del 10% de la producción nacional.

En total, este campo está requiriendo una inversión planeada durante la vida del contrato por más de 9 mil millones de dólares hasta 2045

“Históricamente, este campo ha sido uno de los más controvertidos. Durante años, Pemex mantuvo una disputa con Talos Energy por el control operativo, conflicto que se resolvió a finales de 2025, cuando Pemex cedió la operación a Harbour Energy. Desde entonces, la participación del capital privado se ha consolidado con mayor claridad”, señaló la consultora al respecto.

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